Subaru recupera la esencia de sus modelos más míticos con un SUV moderno pensado para el día a día

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 18:04h.

218 CV de potencia, espacio para toda la familia y precio rebajado a la mitad

El nuevo deportivo de Subaru es, para muchos, el más atractivo

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Subaru llevaba tiempo buscando un eléctrico capaz de mantener el espíritu de sus modelos más reconocibles. Y el nuevo Solterra parece haber encontrado ese equilibrio. La marca japonesa apuesta aquí por un SUV moderno, tecnológico y muy confortable. Pero también por un coche que sigue transmitiendo esa sensación de seguridad y solidez tan típica de Subaru desde hace décadas.

El diseño del Subaru Solterra tiene mucha personalidad. Las protecciones inferiores, los pasos de rueda marcados y la carrocería elevada refuerzan su imagen aventurera. Además, las dimensiones ayudan a darle mucha presencia. El SUV mide 4.690 mm de largo, 1.860 mm de ancho y tiene una batalla de 2.850 mm.

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Espacio para toda la familia y sin gastar ni una gota de gasolina

El interior también está a la altura. Subaru ha priorizado el espacio y el confort. Las plazas traseras son amplias. El acceso resulta cómodo. Y el maletero alcanza los 452 litros de capacidad. Todo está pensado para el uso diario. Pero también para viajes largos o escapadas de fin de semana. Rivales como el Toyota bZ4X, el Cupra Tavascan o el Skoda Enyaq iV tienen aquí un competidor muy serio.

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En mecánica, Subaru ofrece una única versión con 218 CV y 337 Nm de par máximo. La tracción total viene de serie, algo que sigue siendo una de las grandes señas de identidad de la marca. El Solterra acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y alcanza 160 km/h de velocidad máxima.

La batería de 71 kWh le permite homologar hasta 465 kilómetros de autonomía WLTP. Más que suficiente para el día a día y para viajar con tranquilidad. Además, el comportamiento destaca especialmente por estabilidad y confort. Subaru no ha buscado una conducción radicalmente deportiva. Ha preferido ofrecer un SUV muy equilibrado, cómodo y fácil de conducir en cualquier situación.

Subaru lo rebaja casi a la mitad de su precio original

El acabado Active ya incluye muchísimo equipamiento. Subaru incorpora pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, navegador, Apple CarPlay, Android Auto y servicios conectados. También añade monitor panorámico, detector de ángulo muerto, control de descenso y el conocido sistema X-MODE, pensado para mejorar la motricidad fuera del asfalto.

Los asientos calefactados, el volante térmico, el climatizador bizona o el portón eléctrico terminan de completar un conjunto muy completo. Y lo más sorprendente llega con el precio. Aunque oficialmente supera los 60.000 euros, Subaru anuncia actualmente el Solterra desde 33.750 euros incluyendo ayudas y promociones.