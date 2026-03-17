El Subaru más bonito no necesita gasolina

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 17:17h.

Tecnología y fiabilidad japonesa, ahora a mitad de precio

Subaru despide el icono de los años 90

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Subaru también se suma a la revolución eléctrica con un modelo muy especial. El Subaru Solterra demuestra que la marca japonesa puede combinar su tradicional tracción total, confort y tecnología con un sistema 100 % eléctrico. Un SUV moderno que prescinde completamente de la gasolina.

Este modelo destaca además por su diseño. El Solterra apuesta por una estética robusta y tecnológica, con líneas marcadas y una imagen muy futurista. Su presencia en carretera transmite solidez, modernidad y carácter, algo que lo convierte en uno de los Subaru más atractivos de los últimos años.

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Sus dimensiones también reflejan su enfoque familiar. El SUV mide 4.690 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.650 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.850 mm. Esto se traduce en un interior amplio, pensado para ofrecer comodidad tanto en ciudad como en viajes largos. Y entre sus rivales destacan el Peugeot 5008, el Toyota bZ4X o el Skoda Enyaq.

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Fiabilidad y calidad japonesa a mitad de precio

El espacio de carga también resulta práctico. El maletero ofrece 452 litros de capacidad, suficiente para el equipaje de una familia o para escapadas de fin de semana. Además, los asientos traseros pueden abatirse para aumentar el volumen disponible.

Este SUV japonés tiene un precio oficial de 60.266 euros, aunque actualmente puede encontrarse desde 33.750 euros gracias a promociones y ayudas como el Plan AUTO+. Un SUV eléctrico que combina tecnología, tracción total y confort, demostrando que el Subaru más moderno ya no necesita gasolina.

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Así es el Subaru Solterra más económico

En el apartado mecánico encontramos un motor eléctrico de 218 CV y 337 Nm de par máximo. Uno de sus grandes rasgos es la tracción total, una seña de identidad de Subaru que mejora el comportamiento en superficies complicadas. Gracias a ello ofrece estabilidad y seguridad en cualquier situación.

Las prestaciones son más que suficientes para un SUV de su tamaño. El Solterra acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. La energía procede de una batería de 71 kWh, que permite alcanzar una autonomía de hasta 465 kilómetros.

El equipamiento también está a la altura de su categoría. El modelo se ofrece con dos acabados: Active y Touring. Incluso en el nivel inicial incluye un sistema multimedia con pantalla de 12,3 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, servicios conectados y reconocimiento de voz.

En seguridad incorpora numerosas tecnologías de asistencia. Entre ellas destacan el monitor de vista panorámica, el control de descenso en pendientes, el sistema de detección de ángulo muerto y el asistente de cambio de carril. Todo ello mejora la seguridad en la conducción diaria.