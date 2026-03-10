El Subaru más bonito de la historia de la marca cuesta 20.000 euros menos

Coches y Motos 10 MAR 2026 - 16:40h.

Casi 220 CV de potencia y más de 460 km de autonomía

El Subaru que está redefiniendo la imagen de la marca

El mercado de los SUV eléctricos está creciendo rápidamente. Cada vez hay más modelos que combinan gran tamaño, buena autonomía y mucho equipamiento. Uno de los más interesantes es el Subaru Solterra, un todocamino que comparte tecnología con el Toyota bZ4X y que busca competir con modelos como el Skoda Enyaq iV o el Cupra Tavascan.

El Subaru Solterra destaca por su diseño robusto y por su enfoque aventurero. Además, mantiene una característica muy asociada a la marca japonesa: la tracción total. Esto le permite ofrecer un comportamiento muy seguro incluso en superficies complicadas.

El Subaru Solterra quiere ser el SUV familiar eléctrico del pueblo

En cuanto a tamaño, el Solterra se sitúa entre los SUV medianos. Mide 4.690 mm de largo, con una distancia entre ejes de 2.850 mm. El maletero ofrece 452 litros de capacidad, una cifra adecuada para viajes familiares.

El apartado mecánico está protagonizado por un motor eléctrico de 218 CV que desarrolla 337 Nm de par máximo. Este sistema cuenta con tracción total y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos. La velocidad máxima está limitada a 160 km/h.

La energía procede de una batería de 71 kWh, con la que el Subaru Solterra puede recorrer hasta 465 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Esta cifra lo sitúa en una posición competitiva dentro del segmento de los SUV eléctricos familiares.

Rebajado a casi la mitad

Uno de los aspectos más llamativos es su precio actual. El precio oficial del modelo es de 60.266 euros, pero Subaru lo anuncia en su web desde 33.750 euros. Esta cifra incluye descuentos promocionales de la marca y las ayudas del Plan Auto+, lo que supone una rebaja muy importante.

El equipamiento también es bastante completo desde el acabado Active. Incluye pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, cámara panorámica, portón eléctrico, climatizador bizona, asientos calefactados, volante calefactable, llantas de 18 pulgadas, faros LED automáticos y numerosos sistemas de seguridad y asistencia a la conducción. Con esta combinación de tracción total, autonomía y precio rebajado, el Subaru Solterra se convierte en una alternativa muy interesante dentro del mundo de los SUV eléctricos.