El Subaru que está redefiniendo la imagen de la marca

Por tecnología, fiabilidad, equipamiento y precio, este Subaru es una de las opciones inteligentes del momento

El nuevo Subaru es tan bonito que no parece un Subaru

El Subaru Solterra es la apuesta eléctrica más ambiciosa de la marca. Un SUV de tamaño medio. Con imagen robusta. Y con el ADN aventurero típico de Subaru. Compite con pesos pesados como el Toyota bZ4X, el Skoda Enyaq iV o el Cupra Tavascan. Y ahora lo hace con un precio mucho más atractivo.

Mide 4.690 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.650 mm de alto. La batalla de 2.850 mm garantiza buen espacio interior. El maletero ofrece 452 litros. Es amplio. Funcional. Y suficiente para el día a día. Destaca por comportamiento, confort y un nivel de equipamiento muy completo.

El Subaru Solterra puede ser tuyo por la mitad de lo que vale

El gran titular está en el precio. Sobre catálogo supera los 60.000 euros. Pero actualmente está anunciado desde 33.750 euros. Incluye ayudas del Plan MOVES III y descuentos promocionales. La diferencia es enorme. Y lo coloca en una posición muy competitiva dentro del segmento eléctrico.

Su mecánica es 100% eléctrica. Entrega 218 CV y 337 Nm de par máximo. Cuenta con tracción total, una seña de identidad de la marca. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos. La velocidad máxima es de 160 km/h. La batería de 71 kWh permite una autonomía de hasta 454 km.

Fiabilidad japonesa y equipamiento de lujo

En conducción transmite seguridad. Incorpora X-MODE con dos modos y Grip Control. También sistema S-PEDAL para conducción con un solo pedal. Permite elegir entre modos ECO, NORMAL y POWER. Además, suma control de descenso y un completo paquete de asistentes.

El acabado Active, ya muy completo, incluye monitor de vista panorámica, detector de ángulo muerto y alerta de tráfico cruzado frontal. Añade pantalla de 12,3 pulgadas con navegador, Apple CarPlay y Android Auto, cuadro digital de 7 pulgadas y servicios conectados Subaru. No faltan 7 airbags, retrovisor interior digital y múltiples asistentes de seguridad.

En confort tampoco se queda corto. Ofrece asientos calefactados delanteros y traseros, volante calefactado y climatizador automático bizona. El asiento del conductor es eléctrico con memoria. Lleva portón trasero eléctrico, llantas de 18 pulgadas, faros LED completos y acceso sin llave. Es un eléctrico bien pensado. Y ahora, con este precio, mucho más tentador.