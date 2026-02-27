El eléctrico de Subaru que está considerado por muchos como uno de los más bonitos de su segmento

Coches y Motos 27 FEB 2026 - 22:09h.

También es una de las opciones inteligentes para quienes quieren pasarse a la movilidad eléctrica

El nuevo Subaru no parece un Subaru

El Subaru Solterra es la gran apuesta eléctrica de la marca japonesa. Un SUV de tamaño medio. Robusto. Tecnológico. Mide 4.690 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.650 mm de alto. La batalla alcanza los 2.850 mm, lo que garantiza un habitáculo amplio. El maletero ofrece 452 litros. Espacio suficiente para uso familiar. Frente a rivales como el Toyota bZ4X, el Skoda Enyaq iV o el Cupra Tavascan, el Solterra presume de personalidad propia.

Entre sus principales virtudes destacan el comportamiento, el confort de marcha, el cuidado equipamiento y un diseño moderno. Es estable. Seguro. Muy cómodo en viajes largos. Subaru mantiene su ADN aventurero, incluso en formato eléctrico. La posición de conducción es elevada. La visibilidad, excelente. Y la sensación de solidez está presente en cada detalle.

Fiabilidad total, calidad premium y precio de generalista

En el apartado mecánico apuesta por un sistema 100% eléctrico. Desarrolla 218 CV y 337 Nm de par máximo. Cuenta con tracción total, un rasgo diferencial en su segmento. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos. La velocidad máxima es de 160 km/h. Monta una batería de 71 kWh que le permite homologar hasta 454 km de autonomía. Prestaciones equilibradas. Eficiencia razonable. Y gran capacidad de tracción.

El precio oficial sobre catálogo es de 60.266 euros. Sin embargo, en la web de Subaru está anunciado desde 33.750 euros. Esta cifra incluye las ayudas del Plan MOVES III y los descuentos promocionales de la marca. Una diferencia notable. Así, el Solterra se vuelve mucho más competitivo dentro del mercado eléctrico.

Un equipamiento que nada tiene que envidiar de los mejores

La gama se estructura en dos acabados: Active y Touring. Desde el nivel Active el equipamiento es muy completo. Incorpora monitor de vista panorámica (PVM), sistema de detección de ángulo muerto (SRVD) y asistente de cambio de carril (LCA). Añade control dinámico del vehículo (VDC) y asistente de arranque en pendiente (AVH). La seguridad es prioritaria.

En tecnología incluye una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con navegador, Apple CarPlay y Android Auto, además de reconocimiento de voz. Dispone de cuadro digital de 7 pulgadas. Ofrece servicios conectados Subaru y múltiples puertos USB tipo A y C. Todo enfocado a la conectividad diaria.

El confort también está garantizado. Asientos delanteros y traseros calefactados, climatizador bizona, volante calefactado y portón trasero eléctrico. Suma faros LED, llantas de 18 pulgadas y acceso sin llave. El Subaru Solterra combina tracción total, buena autonomía y un equipamiento muy completo. Un eléctrico pensado para quienes buscan seguridad y versatilidad sin renunciar a la tecnología.