La alternativa al Toyota RAV4 (para muchos incluso mejor) más completa y con un diseño muy bonito

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 17:38h.

El SUV 4x4 barato para familias se renueva en 2027

Ford tiene una réplica del Toyota RAV4

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Cada vez hay más SUV familiares en el mercado. Sin embargo, pocos tienen una personalidad tan marcada como el nuevo KGM Torres. El modelo coreano se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la marca. Y ahora estrena una importante actualización. Más tecnología, un diseño renovado y una gama mecánica muy completa. Todo ello manteniendo un precio competitivo frente a rivales como el Toyota RAV4.

El Torres nació originalmente bajo el sello de SsangYong. Pero la transformación de la compañía en KGM ha servido también para modernizar el modelo. El nuevo Torres 2027 mantiene su filosofía robusta y aventurera. Aunque ahora presenta una imagen más refinada. Especialmente en la parte frontal, donde cambian la parrilla, el paragolpes y varios detalles decorativos.

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El KGM Torres se renueva

A simple vista sigue transmitiendo una imagen muy sólida. Tiene cierto aire de todoterreno clásico. Algo que muchos SUV modernos han perdido. Además, sus dimensiones le permiten ofrecer mucho espacio interior. Mide 4.705 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.720 mm de alto. También cuenta con una batalla de 2.680 mm. Las llantas pueden ser de entre 17 y 20 pulgadas.

Dentro del habitáculo también hay cambios importantes. KGM ha apostado por una atmósfera mucho más tecnológica y moderna. El salpicadero estrena un sistema de doble pantalla. Combina un cuadro de instrumentos digital con una gran pantalla multimedia táctil. El sistema Athenea 2.5 incorpora además conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

El nuevo volante, la climatización y la palanca de cambios también han sido rediseñados para mejorar la ergonomía. KGM quiere competir ahora con modelos mucho más caros. Y el salto de calidad es evidente. Además, el equipamiento tecnológico y de seguridad es muy completo. El Torres dispone de asistente de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, mantenimiento de carril y reconocimiento inteligente de límites de velocidad.

Las entrañas se mantienen

En la gama mecánica, seguirá disponible con motores de gasolina, híbridos HEV y versiones completamente eléctricas. El gasolina utiliza un bloque 1.5 T-GDI asociado a una caja automática AISIN de ocho velocidades. Además, puede elegirse con tracción delantera o con sistema 4x4. También incorpora un nuevo modo Terrain para circular sobre barro, nieve, arena o grava.