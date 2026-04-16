El KGM Torres es igual de bonito, y muy importante, más barato que el Toyota RAV4

Coches y Motos 16 ABR 2026 - 08:08h.

Además, la marca ofrece 7 años de garantía y hasta 10 para la batería

El nuevo KGM el más hermoso de la historia de la marca

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El KGM Torres EVX es una de las sorpresas del mercado. Uno de esos tapados con mucho que decir. Un SUV eléctrico moderno y muy atractivo. Su diseño gusta mucho. Y su precio aún más. El diseño es uno de sus puntos fuertes. Líneas robustas. Aspecto aventurero. Y una imagen moderna. Tiene personalidad. Además, transmite solidez. Y presencia en carretera.

En marcha, también convence. Ofrece buen comportamiento. Y mucho silencio. Algo típico de los eléctricos. Es cómodo. Y agradable en viajes. Perfecto para el día a día. Y también para largos recorridos.

Sus medidas son generosas. Alcanza los 4,70 metros de largo. Con una batalla de 2,68 metros. El espacio interior es amplio. Muy amplio. El maletero de 839 litros destaca. Y puede llegar hasta 1.662 litros.

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El KGM Torres EVX está de oferta

Un modelo que, además, actualmente está de oferta. Con ayudas incluidas, en la web de la marca parte desde 33.500 euros al contado o 30.800 euros financiado. En esta fórmula, te haces con él con 46 cuotas de 260 euros, una entrada de 9.068 euros y una última cuota de 15.495 euros. Una fórmula accesible. Y bien estructurada. Muy por debajo de muchos rivales e incluso todopoderosos como el Toyota RAV4, pese a no ser eléctrico.

Su mecánica es interesante. Cuenta con un motor de 207 CV y 339 Nm. Alimentado por una batería de 73,4 kWh. La autonomía alcanza los 462 km WLTP. Y hasta 635 km en ciudad. Son cifras muy competitivas.

Prestaciones y equipamiento

En prestaciones cumple bien. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,11 segundos. Y alcanza 175 km/h. No busca ser deportivo. Busca equilibrio. Entre rendimiento y eficiencia. Y lo consigue.

El equipamiento Trend es muy completo. Incluye pantallas de 12,3 pulgadas. También Apple CarPlay y Android Auto. Y climatizador bizona. Además de múltiples asistentes de conducción.

En seguridad destaca. Con frenada automática, control de crucero adaptativo y asistente de carril. También cámara trasera. Y sensores de aparcamiento. Todo lo necesario.

Otro punto fuerte es la garantía. Ofrece 7 años o 150.000 km. Y 10 años de batería. Hasta 1.000.000 km. Algo muy diferencial. Y que da mucha tranquilidad.