Toyota muestra el RAV4 más atractivo y eficiente que jamás ha fabricado

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 15:49h.

El nuevo RAV4 lo tiene todo para seguir siendo uno de los coches más vendidos de la marca

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota RAV4 refuerza su posición como uno de los SUV más relevantes del mercado con una evolución que lo convierte en el modelo más atractivo y eficiente que la marca ha fabricado hasta la fecha. Esta transformación no solo responde a una actualización puntual, sino a un salto generacional que introduce mejoras en todos los apartados clave, desde el diseño hasta la mecánica.

La nueva generación del RAV4 apuesta por una estética más moderna y definida, con líneas más marcadas y una presencia visual más robusta. El frontal adquiere mayor protagonismo, mientras que la silueta mantiene el equilibrio entre dinamismo y funcionalidad. Este rediseño acerca al modelo a un lenguaje visual más actual, alineado con las tendencias del segmento y reforzando su carácter sin perder identidad.

En este sentido, la evolución no se limita al exterior. El habitáculo también experimenta una mejora notable, con una presentación más cuidada y un enfoque claramente orientado a la tecnología. Las pantallas ganan protagonismo, los materiales elevan la calidad percibida y la ergonomía se optimiza para ofrecer una experiencia de uso más intuitiva. Todo ello contribuye a posicionar al RAV4 como un producto más sofisticado dentro de su categoría.

Más potencia y eficiencia en una fórmula consolidada

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva generación es la evolución de sus sistemas de propulsión. Toyota mantiene su apuesta por la electrificación, pero introduce mejoras que permiten aumentar tanto la potencia como la eficiencia. Las versiones híbridas autorrecargables continúan siendo el eje central, ofreciendo un funcionamiento más refinado y consumos ajustados, especialmente en entornos urbanos.

Además, las variantes híbridas enchufables también se benefician de esta evolución, con una mayor capacidad eléctrica y un rendimiento más sólido. Lo destacable en este caso es que el incremento de potencia no compromete la eficiencia, sino que la mejora, consolidando al RAV4 como una de las opciones más equilibradas dentro del segmento. Esta combinación permite una conducción más ágil sin renunciar a un uso racional del combustible.

Por otro lado, el comportamiento dinámico también ha sido revisado. La nueva generación introduce ajustes en suspensión, dirección e insonorización que elevan el confort de marcha y la calidad de rodadura. El resultado es un SUV más refinado, capaz de ofrecer una experiencia más agradable tanto en trayectos urbanos como en viajes largos.

El espacio interior y la capacidad de carga siguen siendo puntos fuertes del modelo, manteniendo su enfoque práctico y familiar. La mejora en acabados y tecnología se combina con una habitabilidad destacada, consolidando una propuesta muy completa.

Un Toyota RAV4 que se presenta en esta nueva generación como un SUV más avanzado en todos los aspectos, con un diseño más moderno, motores más potentes y eficientes y una evolución general que refuerza su papel como referencia dentro de su segmento.