Toyota tiene un nuevo todoterreno mini

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 19:53h.

La marca ya vende en Japón un 4x4 que arrasaría en Europa

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Toyota amplía su histórica familia Land Cruiser con un nuevo modelo compacto que recupera parte de la esencia más clásica de los todoterreno japoneses. El fabricante ha iniciado en Japón la comercialización del nuevo Land Cruiser FJ, una propuesta de dimensiones reducidas que combina imagen robusta, capacidades fuera del asfalto y un planteamiento más accesible que el de los grandes 4x4 tradicionales.

La llegada de este modelo responde a una tendencia cada vez más visible dentro de la industria: el regreso de vehículos compactos con auténtica orientación off-road. Frente al dominio de SUV urbanos centrados principalmente en el diseño y la eficiencia, Toyota apuesta por mantener una filosofía mucho más cercana a la del todoterreno clásico.

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No es ningún secreto que el nombre Land Cruiser continúa siendo uno de los mayores símbolos de la marca japonesa. Precisamente por eso, Toyota ha querido trasladar parte de esa identidad a un vehículo más pequeño y manejable, pensado tanto para un uso diario como para escapadas fuera del asfalto.

Un mini Land Cruiser con imagen clásica

El nuevo Land Cruiser FJ presenta una estética claramente inspirada en los modelos históricos de Toyota. La carrocería apuesta por líneas rectas, pasos de rueda muy marcados y una silueta compacta que recuerda a los todoterreno tradicionales de décadas anteriores.

Su tamaño lo sitúa por debajo del actual Land Cruiser, acercándose más al concepto de SUV compacto. Sin embargo, Toyota ha trabajado para diferenciarlo claramente de los crossover convencionales mediante una configuración técnica más robusta y orientada a un uso aventurero.

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El modelo utiliza una estructura preparada para soportar conducción fuera del asfalto y contará con versiones de tracción total. Además, incorpora una elevada altura libre al suelo y una geometría diseñada para afrontar terrenos complicados con mayor facilidad que un SUV urbano tradicional.

Por otro lado, el interior mantiene un enfoque funcional, aunque con un nivel tecnológico adaptado a las exigencias actuales. La instrumentación digital, el sistema multimedia y las ayudas electrónicas a la conducción forman parte de una configuración pensada para combinar practicidad y confort.

Ya disponible en Japón desde unos 26.000 euros

Toyota ya ha iniciado la comercialización del Land Cruiser FJ en el mercado japonés, donde el modelo parte de un precio equivalente a unos 26.000 euros al cambio. Esta cifra lo convierte en una alternativa considerablemente más accesible que el Land Cruiser convencional, cuyo posicionamiento se sitúa claramente por encima.

Cabe destacar que la marca pretende convertir este modelo en un vehículo global. El Land Cruiser FJ ha sido desarrollado pensando en distintos mercados internacionales, especialmente aquellos donde existe demanda de vehículos compactos con auténticas capacidades todoterreno.

En cuanto a las mecánicas, Toyota apostará inicialmente por motores de gasolina adaptados a diferentes normativas internacionales, aunque no se descarta la incorporación de versiones híbridas más adelante. La marca japonesa mantiene la electrificación como uno de los pilares centrales de su estrategia de futuro.

Además del aspecto técnico, el diseño jugará un papel fundamental en el atractivo comercial del modelo. Toyota ha comprobado el éxito de vehículos con estética retro y personalidad aventurera, una tendencia que continúa creciendo en numerosos mercados.

Con este lanzamiento, Toyota recupera una fórmula cada vez menos habitual dentro de la industria actual: un todoterreno pequeño, resistente y preparado realmente para salir del asfalto. El nuevo Land Cruiser FJ busca convertirse en una alternativa distinta frente al SUV urbano tradicional, manteniendo vivo el espíritu más clásico de la familia Land Cruiser en un formato mucho más compacto y accesible.