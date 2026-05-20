Nadie lo esperaba: el nuevo Toyota podría ser el coche más familiar jamás fabricado por la marca

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 05:20h.

Toyota transforma su primer eléctrico en un modelo para familias numerosas

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Toyota ha decidido dar un giro inesperado a su gama eléctrica. Y lo ha hecho con un modelo pensado para quienes necesitan mucho espacio sin renunciar a la eficiencia. El nuevo Toyota bZ4X Touring nace como una variante todavía más práctica y familiar del conocido SUV japonés. Más grande. Más amplio. Y también mucho más versátil para viajar cargado o moverse en el día a día con toda la familia.

Aunque comparte base con el bZ4X convencional, el primer 100% eléctrico de la marca japonesa, el nuevo Touring cambia bastante su planteamiento. La carrocería crece hasta los 4,83 metros de largo. Son 14 centímetros extra respecto al modelo normal. También aumenta ligeramente su altura. Eso permite mejorar el espacio interior y, sobre todo, conseguir uno de los mayores maleteros jamás vistos en un Toyota eléctrico de este tamaño. Con las plazas traseras en uso ofrece 669 litros de maletero. Una cifra enorme para un SUV eléctrico. Si se abaten los asientos posteriores, la capacidad alcanza unos impresionantes 1.718 litros.

Toyota lanza un bZ4X para familias numerosas

El diseño también cambia ligeramente para reforzar esa personalidad más aventurera y familiar. El nuevo Toyota bZ4X Touring estrena pilotos traseros específicos y protecciones plásticas más marcadas alrededor de la carrocería. Además, incorpora barras de techo capaces de soportar hasta 80 kilos de carga. Un detalle pensado para bicicletas, cofres o equipamiento deportivo.

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En el interior mantiene la filosofía minimalista de la gama eléctrica de Toyota. Destacan la instrumentación digital de 7 pulgadas y una gran pantalla central de 14 pulgadas. El sistema multimedia es rápido y fluido. Además, conserva mandos independientes para la climatización, algo que muchos conductores siguen agradeciendo frente a otros rivales completamente digitales.

Dos versiones mecánicas a elegir

La gama estará formada por dos versiones mecánicas. La primera apuesta por un motor delantero de 224 CV y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y anuncia hasta 591 kilómetros de autonomía gracias a una batería de 74,7 kWh. Por encima aparece una espectacular versión AWD con dos motores eléctricos y 380 CV. En este caso, el 0 a 100 km/h baja hasta solo 4,5 segundos y mantiene una autonomía de hasta 528 kilómetros.

Además de correr mucho más, la variante de tracción total mejora sus capacidades de remolque. Puede arrastrar hasta 1.500 kilos, el doble que la versión básica. Ambas cuentan con carga rápida de hasta 150 kW y bomba de calor de serie. En cuanto a precios, el nuevo Touring arrancará en 48.995 euros en acabado Dynamic. La variante AWD partirá desde 52.995 euros, mientras que el nivel Executive superará los 57.000 euros.