El nuevo Volvo eléctrico es el familiar más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 21:13h.

Hasta 610 CV de potencia y más de 800 km de autonomía

El Volvo EX60 es un SUV con precio chino

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El Volvo EX60 marca un antes y un después dentro de la marca sueca, porque no solo representa su apuesta definitiva por la electrificación, sino también una evolución en diseño, tecnología y planteamiento general, acercándose más que nunca a un concepto de familiar moderno y premium.

Su estética mantiene la esencia escandinava, pero ahora con líneas más limpias y superficies muy depuradas, lo que le da una presencia elegante y muy equilibrada, combinando perfectamente sofisticación y funcionalidad, algo que lo convierte en uno de los modelos más atractivos de Volvo.

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Dos carrocerías a elegir

Además, se ofrece en dos variantes, la estándar y la Cross Country, que aporta un toque más aventurero gracias a una mayor altura libre al suelo, pasando de 182 mm a 194 mm, lo que mejora su capacidad fuera del asfalto sin perder confort.

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Por dimensiones, encaja perfectamente en el segmento, con 4.803 mm de largo y una batalla de 2.970 mm, lo que se traduce en un interior amplio, cómodo y muy bien aprovechado, pensado especialmente para viajar con total comodidad.

El apartado práctico está muy bien resuelto, con un maletero trasero de 523 litros, ampliable hasta 1.647 litros, al que se suma un maletero delantero de entre 58 y 85 litros, algo especialmente útil en el día a día.

En el interior, el protagonismo es tecnológico, con una instrumentación digital de 11,5 pulgadas y una gran pantalla OLED de 15 pulgadas, acompañadas de un sistema muy avanzado con servicios conectados de Google, que centraliza todas las funciones de forma intuitiva.

Tres versiones mecánicas disponibles

En el apartado mecánico, la gama es muy completa. El P6 parte desde 64.900 euros y ofrece 374 CV y 480 Nm, con tracción trasera, un 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y 620 km de autonomía. El P10 AWD, desde 67.925 euros, sube a 510 CV y 710 Nm, con tracción total, un 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y 660 km de autonomía. Por encima, el P12 AWD, desde 73.975 euros, alcanza 680 CV y 790 Nm, con un 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y hasta 810 km de autonomía.

El equipamiento también está a gran nivel incluso en el acabado Plus, con faros Matrix LED, sistema de sonido Bose, techo panorámico, climatizador de tres zonas con purificador de aire, cargador de 22 kW, asistentes avanzados como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril o detección de ángulo muerto, además de asientos eléctricos y calefactables, portón trasero eléctrico o cámara trasera.