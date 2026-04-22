Más bonito que el Skoda Karoq y, muy importante, más tecnológico: el SUV familiar que todos quieren

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 10:34h.

Acaba de estrenar versión para seguir siendo una de las referencias del segmento

El Skoda que, para muchos, es el menos bonito es una ganga

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El Volkswagen Tiguan se ha reinventado. Ahora es más moderno, más tecnológico y más atractivo que nunca. Frente a rivales como el Skoda Karoq ofrece una imagen más cuidada. También se mide a opciones como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai. Y en muchos aspectos, sale muy bien parado. Quiere seguir siendo una referencia en el segmento.

El diseño exterior ha dado un salto importante. Es más limpio. Más fluido. Y con una estética más refinada. Los faros LED y los detalles aerodinámicos mejoran su presencia. Tiene un aire elegante. Pero también robusto. Es un SUV que transmite calidad desde el primer vistazo.

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El nuevo Volkswagen Tiguan está de oferta

Sus proporciones lo sitúan en la parte alta del segmento C-SUV. Con 4.539 mm de largo y una batalla de 2.676 mm, ofrece un interior amplio. Muy cómodo para pasajeros. Y práctico para el día a día. El maletero es de 652 litros. Es uno de los mejores del segmento. Perfecto para familias. Y para largos viajes.

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Un modelo que, actualmente, encuentras en promoción en la web de Volkswagen en su versión de entrada a la gama. Está anunciado desde 34.300 euros, con opciones de financiación desde 250 euros al mes. No es el más económico, pero ofrece mucho. El Volkswagen Tiguan combina espacio, tecnología y eficiencia. Y por eso, para muchas familias, es uno de los SUV más deseados del momento.

Así es el Tiguan más económico

En el apartado mecánico, la versión de acceso apuesta por la eficiencia. Monta el motor 1.5 eTSI con 130 CV y 220 Nm. Incluye tecnología MHEV. Esto le permite contar con la etiqueta ECO. Y beneficiarse en entornos urbanos. Va asociado a un cambio automático DSG de 7 relaciones. Y tracción delantera.

Las prestaciones son suficientes para la mayoría. Hace el 0 a 100 km/h en 10,6 segundos. Y alcanza 198 km/h. Lo importante aquí es el equilibrio. Con un consumo medio de 6,1 l/100 km, se posiciona como una opción racional. Cómoda. Y eficiente para el día a día.

El equipamiento tecnológico es uno de sus puntos fuertes. De serie incluye el Digital Cockpit Pro de 10,25 pulgadas. También sistema multimedia con conectividad total. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto sin cables. A esto se suman asistentes como Lane Assist, Side Assist o cámara trasera.