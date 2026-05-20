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Smart vuelve a acertar con un coche urbano que mezcla estética retro y tecnología como pocos rivales

Smart #1
Smart #1. Smart
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Durante años, hablar de Smart era pensar en coches pequeños y urbanos. Modelos pensados casi exclusivamente para la ciudad. Pero eso ha cambiado muchísimo. El actual Smart #1 se ha convertido en el gran éxito de la marca y demuestra que todavía hay espacio para propuestas diferentes dentro del mercado eléctrico.

Aunque fue lanzado en 2022, la firma ya prepara una importante actualización. Y no será un simple lavado de cara. Porque aunque por fuera apenas cambiará, las novedades técnicas serán muy importantes. El objetivo es mantener al Smart #1 como uno de los SUV eléctricos urbanos más avanzados y llamativos del mercado.

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El Smart #1 se renueva

A nivel estético seguirá apostando por una mezcla muy particular entre líneas modernas y detalles con cierto aire retro. Mantendrá una silueta compacta, superficies suaves y un diseño muy limpio. Además, conserva unas dimensiones muy equilibradas para ciudad y carretera: 4.270 mm de largo, 1.822 mm de ancho y una batalla de 2.750 mm.

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Uno de los cambios más curiosos afecta a las puertas. El modelo dejará atrás los tiradores escamoteables y utilizará manillas mecánicas convencionales. Una decisión motivada por las nuevas normativas de seguridad chinas. También aparecerá un sensor LiDAR sobre el techo, lo que mejorará las funciones de asistencia a la conducción y elevar todavía más el nivel tecnológico.

Nivel tecnológico superior y una versión de 333 CV

La gran revolución llegará en el apartado técnico. El nuevo Smart #1 estrenará arquitectura eléctrica de 800 voltios, una tecnología reservada hasta hace poco para coches mucho más caros. Gracias a ello debería ofrecer cargas mucho más rápidas, mejor eficiencia y un comportamiento todavía más refinado en el día a día.

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Smart #1
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Además, incorporará un nuevo motor eléctrico de 333 CV y 245 kW, asociado a la tracción trasera. También aumentará su velocidad máxima hasta los 200 km/h. La batería será de tipo LFP o litio-ferrofosfato, aunque por ahora la marca no ha confirmado ni la capacidad definitiva ni la autonomía homologada del modelo actualizado.

Todo esto llega en un momento en el que el Smart #1 sigue siendo su coche más vendido y prácticamente el modelo que sostiene el éxito comercial de la firma. Mientras otros SUV más grandes no terminan de convencer, este pequeño eléctrico continúa ganando seguidores gracias a una fórmula muy distinta: diseño simpático, tamaño razonable y muchísima tecnología.

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