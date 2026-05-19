El nuevo Toyota es el coche urbano más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 08:02h.

El GR Yaris es de todo menos un urbano convencional

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Toyota ha conseguido algo poco habitual en el mercado actual: desarrollar un coche pequeño capaz de despertar emociones propias de deportivos mucho más exclusivos. El GR Yaris se ha convertido en una de las grandes referencias entre los utilitarios deportivos gracias a una combinación muy difícil de encontrar hoy en día: diseño agresivo, tamaño contenido, tecnología derivada de la competición y una experiencia de conducción completamente enfocada al disfrute.

El modelo japonés no nace como un simple utilitario potenciado. Desde el principio fue concebido como una base de homologación para competición, una filosofía que ha marcado profundamente su desarrollo técnico y su personalidad visual. El resultado es un coche radicalmente distinto a cualquier otro Toyota de producción reciente.

Visualmente, el GR Yaris destaca por una carrocería musculosa y compacta que transmite deportividad desde cualquier ángulo. Las aletas ensanchadas, el paragolpes delantero con enormes entradas de aire y la caída del techo generan una imagen muy cercana a la de un auténtico coche de rally. Frente a otros deportivos compactos más sobrios, Toyota apuesta aquí por una estética mucho más emocional y agresiva.

No es ningún secreto que el diseño juega un papel clave en el atractivo del modelo. El GR Yaris consigue llamar la atención incluso frente a deportivos considerablemente más caros gracias a unas proporciones muy marcadas y una personalidad visual única dentro del segmento urbano.

Un deportivo compacto desarrollado para disfrutar

El Toyota GR Yaris ha sido creado por Gazoo Racing, la división deportiva de la marca japonesa, y eso se refleja claramente en cada detalle del coche. No se trata únicamente de un modelo rápido, sino de un vehículo desarrollado para transmitir sensaciones reales al conductor.

Bajo el capó se encuentra un motor tricilíndrico turboalimentado de 1.6 litros capaz de superar ampliamente los 260 CV. Esta mecánica destaca por su capacidad de respuesta, su sonido y una entrega de potencia especialmente contundente para un coche de dimensiones tan compactas.

Uno de los elementos más importantes del conjunto es el sistema de tracción total GR-FOUR. Toyota ha desarrollado una configuración específica que permite modificar el reparto de par entre ambos ejes según el modo de conducción seleccionado. Gracias a esta tecnología, el GR Yaris ofrece una capacidad de tracción y una agilidad muy superiores a las habituales en el segmento.

También llama especialmente la atención el trabajo realizado para contener el peso. El uso de materiales ligeros y soluciones técnicas específicas permite mantener un comportamiento muy preciso y directo. La sensación al volante es claramente distinta a la de muchos deportivos modernos, más pesados y filtrados.

La suspensión, la dirección y los frenos han sido ajustados para ofrecer una conducción extremadamente comunicativa. Toyota ha priorizado claramente las sensaciones dinámicas frente a otros aspectos como el confort absoluto o el aislamiento.

Un Toyota que rivaliza con deportivos premium

El éxito del GR Yaris se explica precisamente por su capacidad para competir emocionalmente con modelos mucho más caros y potentes. Pese a tratarse de un coche compacto y relativamente accesible, su comportamiento y carácter consiguen acercarlo a deportivos de categorías superiores.

Por otro lado, el modelo japonés representa una filosofía cada vez menos habitual dentro de la industria. Mientras gran parte del mercado avanza hacia SUV electrificados y vehículos más racionales, Toyota mantiene viva la idea de un coche compacto diseñado exclusivamente para disfrutar de la conducción.

El interior también refleja ese enfoque deportivo. La posición de conducción baja, los asientos envolventes y la orientación hacia el conductor generan una experiencia claramente diferente a la de un utilitario convencional. Todo está pensado para reforzar la conexión entre el coche y quien lo conduce.

El Toyota GR Yaris se consolida así como uno de los deportivos urbanos más especiales de los últimos años. Su combinación entre diseño, tecnología y sensaciones lo convierte en un modelo único dentro del mercado actual y en uno de los coches más admirados desarrollados por la marca japonesa.