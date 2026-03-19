Coches y Motos 19 MAR 2026 - 15:42h.

El Smart #1 es una buena opción premium a un precio tentador

Mercedes acaba con el problema del GLA

Compartir







El Smart #1, en su versión de acceso con batería de menor capacidad, se convierte en una de las alternativas más competitivas del segmento al reducir de forma drástica su precio final sin renunciar a un planteamiento tecnológico y de calidad claramente superior a la media.

Este modelo representa la transformación total de Smart, ahora convertida en una marca de vehículos eléctricos de corte premium. Desarrollado junto a Mercedes-Benz y Geely, el Smart #1 abandona el concepto de coche urbano ultracompacto para situarse en el segmento de los SUV pequeños, con una propuesta más versátil y ambiciosa.

PUEDE INTERESARTE BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

A nivel de diseño, presenta una estética moderna y cuidada, con líneas suaves y una silueta equilibrada que combina dinamismo y funcionalidad. No es ningún secreto que su imagen exterior e interior refleja una clara influencia de Mercedes, especialmente en el tratamiento de superficies, iluminación y acabados.

El habitáculo destaca por su digitalización y calidad percibida, con un enfoque tecnológico que lo sitúa por encima de muchos de sus competidores directos. La presencia de una gran pantalla central y un sistema de infoentretenimiento avanzado refuerzan su carácter de vehículo de nueva generación.

Un eléctrico equilibrado con precio disruptivo

En lo que respecta al sistema de propulsión, esta versión equipa una batería LFP de 49 kWh asociada a un motor eléctrico que desarrolla 200 kW (272 CV) y 343 Nm de par máximo. La potencia se envía al eje trasero, configurando un sistema de tracción trasera que mejora el comportamiento dinámico y aporta un carácter más refinado en la conducción.

Las prestaciones son destacables dentro de su categoría. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h, cifras que evidencian un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia. En este sentido, la autonomía homologada de 310 kilómetros según el ciclo WLTP permite cubrir con solvencia los desplazamientos diarios.

Cabe destacar que, al tratarse de un vehículo 100% eléctrico, dispone del distintivo ambiental 0 Emisiones de la DGT, lo que le otorga ventajas en movilidad urbana y acceso a zonas restringidas.

Por otro lado, el precio es el elemento que redefine su posicionamiento. La versión con acabado Pure tiene un coste de partida de 37.049 euros sin aplicar promociones. Sin embargo, gracias a una oferta que supera los 14.000 euros de descuento, se sitúa en una franja mucho más competitiva, acercándose a modelos generalistas.

Por todo ello, el Smart #1 logra combinar prestaciones, tecnología y calidad con un precio ajustado, consolidándose como una de las opciones más equilibradas dentro del actual mercado de vehículos eléctricos.