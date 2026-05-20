El nuevo Dacia divide opiniones: para muchos, el más bonito jamás visto

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 13:53h.

El SUV que marcará un antes y un después en Dacia

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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Hay marcas que cambian poco con los años. Y luego está Dacia, que prepara uno de los giros más importantes de toda su historia reciente. En realidad, ya empezó con el Bigster, el SUV más grande y sofisticado del fabricante. Pero ahora va más allá. La firma rumana quiere dejar atrás parte de esa imagen puramente racional para entrar en un terreno mucho más emocional. El futuro Dacia Striker será el modelo encargado de liderar esa transformación.

Porque este nuevo SUV no seguirá exactamente la receta habitual de la marca. Seguirá siendo práctico. Y seguirá apostando por precios razonables. Pero ahora también quiere enamorar por diseño. De hecho, ya hay quien lo compara con modelos bastante más caros por su presencia y por una silueta mucho más sofisticada de lo esperado.

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El Striker será el SUV más grande de Dacia

El nuevo Dacia Striker apostará por una carrocería de estilo coupé, con una caída de techo más deportiva y líneas mucho más suaves. Tendrá un frontal más trabajado, pasos de rueda muy marcados y una imagen más musculosa. La intención de la marca es ofrecer un coche visualmente mucho más atractivo sin perder su esencia funcional.

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También crecerá de manera importante. Alcanzará unos 4,62 metros de largo y contará con una distancia entre ejes cercana a los 2,8 metros. Gracias a ello ofrecerá mucho espacio interior y un maletero pensado para familias. Además, aunque mantendrá un enfoque práctico, el diseño exterior será uno de sus grandes reclamos comerciales.

En el interior también habrá cambios importantes. La marca quiere ofrecer una sensación más moderna y tecnológica. Habrá más calidad visual, mejores ajustes y una presentación más cuidada. Todo ello sin complicar demasiado el uso diario. La filosofía seguirá siendo sencilla, pero bastante más refinada que en otros modelos de Dacia.

La gama mecánica apostará por la electrificación. Habrá versiones híbridas, motores adaptados a GLP y opciones con tecnología MHEV. Todas tendrán etiqueta ECO de la DGT. Además, existirán configuraciones con tracción delantera y otras con sistema 4x4, manteniendo así cierto espíritu aventurero dentro de la gama.

Toca hablar del precio. Pese a todo este salto en diseño y equipamiento, el futuro Dacia Striker debería mantenerse por debajo de muchos rivales directos. Las primeras estimaciones hablan de una tarifa cercana a los 22.000 euros.