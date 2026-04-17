El nuevo Dacia se convierte en el modelo más atractivo de la marca por su diseño vanguardista

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 02:48h.

Se situará por encima del Dacia Bigster y llegará con opciones híbridas

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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El futuro Dacia Striker apunta a ser una de las grandes sorpresas del mercado. La marca rumana sigue evolucionando. Y lo hace con un modelo que promete cambiar su imagen. Su presentación está prevista para junio. Y ya genera mucha expectación.

Este nuevo modelo nace para reforzar la presencia de Dacia en el segmento C, uno de los más importantes en Europa. Su papel será complementar al Dacia Bigster, pero con un enfoque diferente. Más dinámico. Más moderno. Más cercano a un crossover estilizado.

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Dacia prepara su SUV más grande hasta la fecha

En cuanto a tamaño, se espera que alcance unos 4,62 metros de largo. Es decir, ligeramente más grande que el Bigster. Esto permitirá ofrecer un interior más amplio. Más cómodo. Y especialmente pensado para familias que buscan espacio y versatilidad.

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El diseño será su gran argumento. Dacia apuesta por líneas más suaves y aerodinámicas. Menos cuadradas. Más sofisticadas. Su silueta recordará a modelos como el Peugeot 408 o el Citroën C5 X, combinando rasgos de SUV y familiar en un formato muy atractivo.

A pesar de esta estética, no renuncia a su carácter práctico. Mantendrá una altura libre al suelo elevada, pensada para salir del asfalto con cierta facilidad. Eso sí, su enfoque será más urbano. Más orientado a viajes largos y confort en carretera.

Opciones mecánicas para todos los gustos y precios para todos los bolsillos

En el apartado mecánico, habrá variedad. Se esperan versiones híbridas, opciones con tracción total y variantes GLP. Todas con etiqueta ECO. Las potencias estarán entre 140 y 155 CV, suficientes para mover el conjunto con solvencia.

El precio, como en todos los Dacia, será otro de sus grandes reclamos. La marca rumana quiere mantener su filosofía. Por eso, el Striker arrancará por debajo de 25.000 euros. Una cifra muy competitiva. Especialmente si tenemos en cuenta su tamaño, su diseño y su tecnología. Un modelo que apunta alto. Y que puede marcar un antes y un después en la marca.