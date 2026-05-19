Más digital y con mejor interior, Renault gana protagonismo con el SUV bonito, bueno y muy barato

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 01:08h.

El Captur híbrido gana fuerza en España con muy buenos argumentos

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault Captur refuerza su posición dentro del segmento de los SUV urbanos gracias a una renovación que mejora notablemente su imagen, tecnología y calidad interior. El modelo francés se adapta así a un mercado donde el diseño, la conectividad y la eficiencia se han convertido en factores decisivos para mantener la competitividad frente a una oferta cada vez más amplia.

La actualización del Captur no modifica la esencia de un vehículo que lleva años siendo uno de los pilares comerciales de Renault en Europa. Su planteamiento continúa apostando por un tamaño compacto, un enfoque práctico y una gama mecánica orientada a la eficiencia, pero ahora incorpora un nivel tecnológico y visual claramente superior al de su predecesor.

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El nuevo lenguaje de diseño de Renault aporta una apariencia más moderna y robusta. El frontal gana personalidad gracias a una parrilla más marcada, nuevas ópticas LED y una firma luminosa que acerca al Captur a los modelos más recientes de la marca. Todo ello permite que el SUV francés transmita una imagen más sofisticada sin perder el carácter urbano que siempre lo ha definido.

El cambio más importante, sin embargo, se encuentra en el interior. Renault ha trabajado especialmente en mejorar la percepción de calidad, algo fundamental en un segmento donde los fabricantes generalistas buscan acercarse cada vez más a estándares superiores. Los materiales ofrecen un aspecto más cuidado y la disposición tecnológica resulta mucho más moderna y funcional.

Un SUV híbrido más eficiente y conectado

La gama mecánica del Renault Captur mantiene un enfoque claramente orientado a la electrificación. Entre las versiones más destacadas aparece la motorización E-Tech híbrida autorrecargable de 145 CV, una alternativa diseñada para reducir consumos y emisiones sin necesidad de depender de recargas externas.

Este sistema híbrido combina un motor de gasolina con apoyo eléctrico para optimizar la eficiencia especialmente en circulación urbana. En trayectos por ciudad, el Captur puede desplazarse durante determinados momentos utilizando únicamente energía eléctrica, favoreciendo un funcionamiento más silencioso y un consumo más contenido.

En este sentido, Renault ha conseguido desarrollar una propuesta especialmente equilibrada para quienes buscan un vehículo práctico y eficiente para el uso diario. El tamaño compacto facilita la movilidad urbana y el acceso a espacios reducidos, mientras que la posición de conducción elevada mantiene el enfoque SUV tan demandado actualmente.

Otro de los apartados que más evolucionan es el tecnológico. El Captur incorpora una instrumentación digital configurable y un sistema multimedia más rápido e intuitivo. La pantalla central gana protagonismo dentro del habitáculo y mejora tanto la conectividad como el acceso a las funciones principales del vehículo.

También se amplía la presencia de asistentes a la conducción y sistemas de seguridad, reforzando una dotación que busca acercarse a categorías superiores. Renault apuesta así por democratizar tecnologías que hasta hace pocos años estaban reservadas para modelos considerablemente más caros.

Diseño atractivo y precio competitivo

El Renault Captur mantiene uno de sus grandes argumentos comerciales en el precio. Frente a otros SUV híbridos que han incrementado notablemente sus tarifas, el modelo francés continúa ofreciendo una propuesta relativamente accesible dentro de un segmento donde la electrificación suele elevar el coste final.

Cabe destacar que el equilibrio general sigue siendo una de sus mayores virtudes. El Captur combina diseño moderno, consumos ajustados, buen aprovechamiento interior y una dotación tecnológica competitiva sin disparar el precio de acceso. Esta combinación le permite conservar un perfil muy atractivo dentro del mercado europeo.

Por otro lado, el modelo continúa destacando por su versatilidad. El espacio interior resulta suficiente para un uso familiar y el maletero mantiene una capacidad práctica para el día a día. Renault ha sabido conservar el enfoque funcional del vehículo mientras mejora claramente la calidad percibida y el apartado digital.

La renovación del Captur confirma la intención de Renault de fortalecer su presencia en el mercado híbrido con modelos accesibles y bien equipados. El SUV francés gana madurez, mejora su imagen y refuerza una fórmula que sigue funcionando en uno de los segmentos más importantes del mercado actual.