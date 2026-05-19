El SUV eléctrico de Ford que está sorprendiendo por diseño y calidad interior frente a rivales premium

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 03:24h.

La marca americana apuesta por un SUV eléctrico muy atractivo

El Ford Kuga está sentenciado

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Ford ha dado un paso importante dentro del mercado europeo de vehículos eléctricos con el nuevo Explorer eléctrico, un SUV que supone un cambio profundo respecto a la imagen tradicional de la marca. El modelo no solo representa la apuesta de Ford por la electrificación, sino también una evolución clara en diseño, calidad interior y tecnología, apartados donde históricamente las firmas premium europeas habían mantenido una ventaja evidente.

El nuevo Explorer eléctrico abandona el enfoque clásico de los SUV americanos de gran tamaño para adaptarse al gusto europeo. Sus dimensiones más contenidas, un diseño más moderno y una estética claramente tecnológica le permiten competir directamente en uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del mercado actual.

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Ford ha trabajado especialmente en la percepción visual del vehículo. El frontal presenta líneas más limpias y robustas, acompañado por una firma lumínica LED muy marcada que aporta una identidad moderna y diferenciada. El perfil lateral mantiene una apariencia musculosa, pero con un trabajo aerodinámico mucho más cuidado que en anteriores SUV de la marca.

Sin embargo, el verdadero salto cualitativo aparece en el interior. El Explorer eléctrico transmite una sensación mucho más sofisticada que otros modelos recientes de Ford. Los materiales utilizados, el diseño del salpicadero y el nivel tecnológico consiguen acercarlo claramente a propuestas premium que hasta ahora dominaban este tipo de planteamientos.

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Tecnología y autonomía para competir en el segmento premium

El Ford Explorer eléctrico utiliza una plataforma específica para vehículos eléctricos que permite mejorar el espacio interior y optimizar el comportamiento dinámico. Esta arquitectura también favorece una distribución más eficiente del peso, algo especialmente importante en modelos eléctricos de este tamaño.

La gama ofrece distintas configuraciones mecánicas adaptadas a diferentes necesidades. Existen versiones de tracción trasera y variantes con tracción total, con niveles de potencia que superan ampliamente los 280 CV en las opciones más prestacionales. La respuesta inmediata del sistema eléctrico y la suavidad de funcionamiento refuerzan una experiencia de conducción claramente más refinada.

Uno de los elementos más importantes del modelo es la autonomía. Las versiones con batería de mayor capacidad pueden superar los 500 kilómetros homologados, una cifra que le permite competir directamente frente a numerosos SUV eléctricos europeos y asiáticos. Esta capacidad resulta especialmente relevante en un momento donde la autonomía sigue siendo uno de los factores más analizados por los compradores.

También destaca la capacidad de recarga rápida. El Explorer eléctrico admite potencias elevadas en corriente continua, permitiendo recuperar buena parte de la batería en aproximadamente media hora. En este sentido, Ford busca ofrecer un vehículo práctico no solo para ciudad, sino también para viajes de media y larga distancia.

La digitalización ocupa igualmente un papel protagonista. El SUV incorpora una gran pantalla central vertical con un sistema multimedia de última generación, instrumentación completamente digital y múltiples asistentes a la conducción. Todo el entorno tecnológico ha sido diseñado para ofrecer una experiencia moderna y sencilla de utilizar.

Calidad interior y diseño como principales argumentos

Llama especialmente la atención el nivel de calidad conseguido por Ford en este modelo. El Explorer eléctrico ofrece mejores ajustes, materiales más agradables al tacto y un aislamiento acústico claramente superior al de otros SUV recientes de la marca. La sensación general es la de un vehículo mucho más trabajado en términos de refinamiento.

El diseño interior también contribuye a reforzar esa percepción premium. Las líneas minimalistas, la iluminación ambiental y la integración tecnológica generan un ambiente moderno y sofisticado. Ford ha apostado por un habitáculo limpio y funcional, donde la ergonomía y la conectividad tienen un papel fundamental.

Por otro lado, el modelo mantiene un enfoque práctico muy importante dentro del mercado europeo. El espacio interior resulta amplio para pasajeros y el maletero ofrece una capacidad competitiva dentro del segmento. Esta combinación entre funcionalidad y calidad permite que el Explorer eléctrico se sitúe como una de las propuestas más completas de la marca en los últimos años.

El nuevo SUV eléctrico de Ford demuestra así la intención de la compañía de competir en segmentos donde el diseño, la tecnología y la calidad interior son cada vez más determinantes. Su evolución respecto a anteriores modelos resulta evidente y confirma el cambio de enfoque de la marca en la nueva etapa eléctrica.