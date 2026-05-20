Volkswagen sorprende con un modelo que une estética vintage y un interior lleno de innovación

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 20:20h.

Pocos modelos futuristas retro logran mantener la esencia de lo original como este Volkswagen

El problema de Volkswagen que asusta a algunos de sus conductores

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Hay coches eléctricos que buscan parecer futuristas. Y luego está el Volkswagen ID. Buzz, que ha conseguido algo mucho más complicado: mezclar el encanto clásico de las míticas furgonetas de Volkswagen con una imagen moderna y tecnológica. Un modelo pensado para viajar, disfrutar y llamar la atención allí donde aparece.

Su diseño es, precisamente, uno de sus grandes argumentos. Tiene una silueta muy reconocible. Con mucho aire retro. Pero reinterpretada con detalles actuales. Las líneas suaves, las superficies limpias y los enormes paneles laterales recuerdan a la histórica California. Aunque ahora todo resulta mucho más sofisticado y futurista.

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La camper del futuro que esperaban los más puristas

Además, sus dimensiones lo convierten en un coche especialmente práctico. Mide 4,712 metros de largo, tiene una batalla de 2,989 metros y presume de un enorme maletero de entre 1.121 y 1.581 litros. Un formato perfecto para familias, escapadas o vacaciones. Y siempre con una imagen diferente a cualquier otro eléctrico del mercado.

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La versión de acceso arranca desde 47.325 euros financiados o 49.140 euros al contado. Utiliza un motor eléctrico de 286 CV y 545 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza 160 km/h. Puede elegirse con batería de 84 kWh y hasta 454 kilómetros de autonomía, o con una de 91 kWh y hasta 467 kilómetros.

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También hay una versión deportiva

Por encima aparece la variante GTX, mucho más deportiva. En este caso la potencia sube hasta los 340 CV y el 0 a 100 km/h baja hasta 6,1 segundos. También mantiene los 160 km/h de velocidad máxima. La autonomía alcanza 421 kilómetros con batería de 84 kWh y hasta 473 kilómetros con la batería más grande de 91 kWh.

El interior apuesta por la tecnología. Destaca la enorme pantalla táctil de 12,9 pulgadas, el sistema multimedia Ready 2 Discover, la iluminación ambiental de 10 colores y el volante multifunción táctil. Tampoco faltan Apple CarPlay, Android Auto, carga inalámbrica, climatizador bizona o el sistema Keyless Advanced de acceso y arranque sin llave.

En seguridad y confort también va sobrado. Incluye faros IQ.LIGHT Matrix LED, cámara trasera, asistentes de cambio y mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, detector de fatiga y Park Assist Plus. Todo ello acompañado de materiales muy cuidados y una atmósfera interior diferente. Porque el Volkswagen ID. Buzz no solo busca ser práctico. También quiere emocionar desde el primer vistazo.