El nuevo Volkswagen es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 00:32h.

Carácter clásico mezclado con lo necesario para destacar en el futuro

Volkswagen reinventa el Polo

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No es un SUV. Tampoco un monovolumen al uso. El Volkswagen ID. Buzz juega en otra liga. Recupera el espíritu clásico. Pero lo lleva al futuro. Y eso lo convierte en uno de los modelos más llamativos de la marca.

Su diseño mezcla lo retro con lo moderno. Líneas limpias y colores llamativos. Y una silueta inconfundible. Para muchos, es el modelo más atractivo del catálogo de Volkswagen. Y también uno de los más originales.

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Un icono de Volkswagen reconvertido en un modelo del futuro

Las dimensiones refuerzan su carácter práctico. Mide 4.712 mm de largo y tiene una batalla de 2.989 mm. El interior es enorme. Muy versátil. El maletero ofrece 1.121 litros, ampliables hasta 1.581 litros. El interior destaca por su espacio. Y por su modularidad. Asientos configurables. Mucho hueco. Ideal para viajes o escapadas. Frente a rivales como Ford Tourneo Custom o Peugeot e-Traveller, ofrece un enfoque diferente. Más emocional. Más tecnológico. Y totalmente eléctrico.

En lo mecánico, apuesta por la electrificación total. Hay dos versiones mecánicas. La versión de acceso desarrolla 286 CV y 545 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos. Y alcanza 160 km/h. Puede montar dos baterías. De 84 kWh o 91 kWh. La autonomía varía entre 454 y 467 km. Más que suficiente para el día a día. Incluso para viajes.

También hay una versión más pasional

Por encima está la versión GTX. Mucho más prestacional. Ofrece 340 CV. Y mejora la aceleración hasta 6,1 segundos en el 0 a 100 km/h. Mantiene la misma velocidad máxima. En este caso, la autonomía se sitúa entre 421 y 473 km. Dependiendo de la batería. Un equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

El equipamiento es uno de sus puntos fuertes. Incluye faros Matrix LED, cámara trasera y asistentes avanzados. También control de crucero adaptativo y sistemas de seguridad completos. A ello suma pantalla de 12,9 pulgadas, conectividad total y actualizaciones online. Todo pensado para facilitar la conducción.