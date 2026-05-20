El BMW de 2021 es el SUV más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 10:38h.

El iX marcó un antes y un después

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El BMW iX, lanzado al mercado en 2021, supuso un punto de inflexión dentro de la historia reciente de la marca alemana. El SUV eléctrico nació con el objetivo de convertirse en el escaparate tecnológico de BMW y, al mismo tiempo, redefinir la identidad estética de sus modelos más avanzados. Desde su presentación, destacó por un diseño completamente diferente a cualquier otro vehículo de la firma bávara, apostando por una imagen futurista y una presencia visual difícil de ignorar.

La llegada del iX coincidió con un momento clave para la industria del automóvil, marcado por la electrificación y la transformación digital. BMW decidió aprovechar este contexto para crear un modelo capaz de romper con las líneas tradicionales de la marca, introduciendo nuevas proporciones, superficies más limpias y un enfoque mucho más minimalista. No es ningún secreto que el resultado generó debate desde el primer instante, especialmente por la enorme parrilla frontal y las dimensiones de la carrocería.

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Sin embargo, precisamente esa capacidad para diferenciarse fue una de las claves del éxito visual del BMW iX. El SUV consiguió transmitir modernidad sin perder la sensación de lujo y sofisticación asociada históricamente a BMW. Su silueta musculosa, combinada con unos grupos ópticos extremadamente finos y una aerodinámica muy cuidada, permitió crear una imagen robusta y elegante al mismo tiempo.

Un diseño pensado para una nueva era

El BMW iX fue desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, algo que permitió modificar completamente las proporciones habituales vistas en otros SUV de la marca. Gracias a ello, el modelo ofrecía una distancia entre ejes especialmente amplia y unos voladizos muy reducidos, mejorando tanto el espacio interior como la estética general del vehículo.

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El interior reflejaba esa misma filosofía futurista. BMW apostó por un habitáculo minimalista dominado por grandes superficies digitales, materiales sostenibles y un diseño orientado a maximizar la sensación de amplitud. La presencia de una enorme pantalla curva unificaba la instrumentación y el sistema multimedia, mientras que la reducción de botones físicos reforzaba el aspecto tecnológico del conjunto.

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Cabe destacar que la marca también trabajó intensamente en la calidad de rodadura y el confort acústico. El BMW iX incorporó soluciones avanzadas de aislamiento y suspensión que permitían ofrecer una experiencia especialmente silenciosa y refinada, algo fundamental en un vehículo eléctrico de orientación premium.

Tecnología, lujo y personalidad propia

Además de su apartado estético, el iX destacó por convertirse en uno de los modelos tecnológicamente más avanzados de BMW. Las versiones más potentes superaban ampliamente los 500 CV y ofrecían unas prestaciones muy elevadas para un SUV de grandes dimensiones. A ello se sumaban sistemas de asistencia a la conducción de última generación y una autonomía competitiva dentro del mercado eléctrico premium.

Por otro lado, el BMW iX sirvió como adelanto del nuevo lenguaje de diseño que posteriormente influiría en otros modelos electrificados de la marca. Su estética marcó el inicio de una etapa más atrevida dentro de BMW, alejándose de las líneas conservadoras que habían caracterizado a parte de su gama durante años.

El SUV eléctrico consiguió consolidarse como una de las propuestas más reconocibles de la firma alemana. Su combinación de lujo, innovación y diseño rompedor permitió que el BMW iX de 2021 se convirtiera en uno de los vehículos más representativos de la nueva generación eléctrica de BMW, manteniendo una identidad visual muy marcada incluso varios años después de su lanzamiento.