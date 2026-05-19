Renault golpea a MG con un SUV eléctrico de gran maletero y más de 500 km de autonomía

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 18:17h.

La marca francesa convierte a uno de sus mitos en un eléctrico

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha intensificado su apuesta por la movilidad eléctrica con un modelo que busca consolidarse como una de las referencias familiares del mercado europeo. El nuevo Scénic E-Tech llega con argumentos muy sólidos en un segmento cada vez más competitivo, especialmente por la creciente presencia de fabricantes chinos como MG, que han logrado ganar protagonismo gracias a una política de precios agresiva y una oferta cada vez más amplia de SUV eléctricos.

La firma francesa recupera así una denominación histórica dentro de su gama, aunque reinterpretada por completo. El tradicional monovolumen deja paso ahora a un SUV de tamaño medio desarrollado desde cero como vehículo eléctrico. El resultado es un modelo que combina diseño moderno, elevada autonomía y un importante aprovechamiento del espacio interior, dos aspectos que se han convertido en prioritarios dentro del mercado europeo.

Un SUV eléctrico con enfoque familiar

El nuevo Renault Scénic E-Tech mide 4,47 metros de longitud y utiliza la plataforma AmpR Medium, una arquitectura específica para vehículos eléctricos que permite optimizar tanto la habitabilidad como la eficiencia energética. Gracias a esta base técnica, Renault ha conseguido ofrecer un interior espacioso junto a un maletero de 545 litros, una cifra especialmente destacable dentro del segmento de los SUV eléctricos compactos y familiares.

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La gama mecánica está compuesta por dos configuraciones principales. La versión de acceso desarrolla 170 CV y utiliza una batería de 60 kWh, mientras que la opción superior alcanza los 220 CV y recurre a una batería de 87 kWh. Esta última permite homologar más de 620 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, situándose entre los modelos más eficientes de su categoría.

No es ningún secreto que la autonomía continúa siendo uno de los factores más determinantes en la compra de un coche eléctrico. Renault ha trabajado especialmente este apartado mediante una aerodinámica optimizada, una gestión electrónica avanzada y un peso contenido para tratarse de un SUV de estas dimensiones. Todo ello contribuye a reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia en viajes largos.

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Otro de los aspectos importantes es la capacidad de carga rápida. El Scénic admite potencias de hasta 150 kW en corriente continua, permitiendo recuperar gran parte de la batería en aproximadamente media hora en estaciones compatibles. Además, incorpora tecnología bidireccional, capaz de alimentar dispositivos externos o integrarse en determinados sistemas energéticos domésticos.

Renault eleva la presión sobre MG

El interior del Scénic E-Tech apuesta claramente por la digitalización y la conectividad. El sistema OpenR integra instrumentación digital y pantalla multimedia en una misma superficie orientada hacia el conductor. Renault ha desarrollado este entorno junto a Google, incorporando navegación inteligente, asistentes por voz y acceso a múltiples servicios conectados.

Llama especialmente la atención el trabajo realizado en confort y calidad percibida. El SUV francés incorpora nuevos asientos diseñados para mejorar la ergonomía en trayectos largos, un aislamiento acústico reforzado y diferentes soluciones enfocadas a incrementar el bienestar de los ocupantes. Todo ello busca ofrecer una experiencia más refinada frente a algunos rivales directos procedentes de marcas emergentes.

En materia de seguridad, el modelo añade numerosos asistentes de conducción y sistemas de ayuda electrónica. Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, frenada automática de emergencia y diferentes cámaras y sensores para facilitar las maniobras. Renault refuerza así uno de los apartados más valorados dentro del segmento familiar.

Con este lanzamiento, la marca francesa fortalece su posición en el mercado eléctrico europeo y responde directamente al avance de fabricantes como MG. El nuevo Scénic E-Tech combina espacio, autonomía y tecnología en un formato pensado para un uso familiar, consolidándose como una de las propuestas más completas dentro del segmento SUV eléctrico.