El MG4 vuelve a la carga: ahora cuesta menos y pone contra las cuerdas al Cupra Born

Coches y Motos 12 MAY 2026 - 22:22h.

Carácter deportivo, buenas prestaciones y mucho equipamiento a precio de risa

MG ya tiene un primer aviso: su ZS está en apuros

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El mercado de los compactos eléctricos está cada vez más competido. Modelos como el Cupra Born habían conseguido posicionarse como una de las referencias por diseño y comportamiento. Pero ni es necesario que sea un premium para tener un buen eléctrico de carácter deportivo, ni tampoco hay que romer la hucha para ello. El MG4 es buen ejemplo de ello.

La marca china, una de las que más ha crecido en Europa y en España desde su llegada, ha conseguido convertirlo en uno de los eléctricos más interesantes por relación entre precio, autonomía y equipamiento. Además, mantiene un diseño moderno y bastante deportivo. Especialmente en la parte delantera y en la zaga, donde destaca su firma luminosa.

El compacto eléctrico para quienes no quieren pagar de más por marca

También ayuda su tamaño compacto. El MG4 mide 4,28 metros de largo, 1,83 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,70 metros. Eso le permite ofrecer un interior amplio para su categoría y un comportamiento muy equilibrado. Y entre sus rivales aparecen modelos como el Citroën ë-C4, el Peugeot e-208, el citado Cupra Born o el Nissan Leaf. Aunque pocos consiguen igualar actualmente su precio.

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La versión de acceso, denominada Comfort, utiliza un motor eléctrico de 170 CV y 250 Nm de par máximo asociado a una batería de 43 kWh. Gracias a ello puede recorrer hasta 350 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

Además, ofrece unas prestaciones bastante buenas. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 7,7 segundos y alcanza 160 km/h de velocidad máxima. Todo ello acompañado de una conducción muy suave y silenciosa.

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No encontrarás un eléctrico tan completo por menos de 17.000 euros

Un modelo muy correcto que arranca en 25.490 euros, pero con todas las ayudas puede quedarse en 18.790 euros. Y financiando, la cifra baja todavía más hasta solo 16.790 euros. Eso lo convierte en uno de los eléctricos más baratos de su categoría. Y ahí es donde empieza a poner contra las cuerdas a modelos mucho más caros como el Cupra Born.

Además, el equipamiento de serie resulta sorprendentemente completo. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas con diseño aerodinámico y tapicería de cuero gris de dos tonos con inserciones de tela.

También suma asientos delanteros calefactables, volante calefactable y asiento del conductor con regulación eléctrica en seis posiciones. Un nivel poco habitual por este precio.

En el apartado tecnológico tampoco decepciona. Cuenta con cuadro digital HD de 10,25 pulgadas y una gran pantalla táctil central de 12,8 pulgadas. Tampoco faltan Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, ni una práctica cámara de visión 360 grados. Un conjunto muy completo para un compacto eléctrico que vuelve a convertirse en una de las compras más inteligentes del momento.