Coches y Motos 19 MAY 2026 - 21:08h.

Disponible en cuatro versiones mecánicas, incluida una eléctrica con más de 450 km de autonomía

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Peugeot 308 es actualmente uno de los compactos más interesantes del momento. Con una imagen moderna y atrevida, para muchos conductores, incluso resulta más atractivo que el Toyota Corolla. También transmite una sensación más tecnológica y sofisticada. Y eso explica por qué cada vez gana más protagonismo dentro del segmento.

Con 4,36 metros de largo y una batalla de 2,67 metros, el compacto francés presume de una carrocería baja y deportiva. Tiene líneas muy marcadas, ópticas afiladas y una parrilla frontal muy agresiva. Frente a rivales como el Seat León, el Volkswagen Golf o el Opel Astra, el Peugeot apuesta por un diseño más emocional y diferente.

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Cuatro versiones mecánicas a elegir

La gama arranca con una mecánica gasolina electrificada muy equilibrada. Combina un motor 1.2 turbo y un sistema híbrido ligero. En conjunto entrega 145 CV y 230 Nm de par máximo. Utiliza una caja automática e-DCT de doble embrague y tracción delantera. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 210 km/h. Además, homologa solo 4,8 litros cada 100 kilómetros.

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Esta versión es precisamente la de acceso a la gama. Tiene un precio oficial superior a los 30.800 euros, aunque actualmente puede encontrarse desde 25.669 euros al contado o 24.469 euros financiados. En este último caso, la cuota anunciada es de 180 euros al mes. Y desde el acabado Style ya incorpora pantalla táctil de 10 pulgadas, faros LED, sensores de aparcamiento, llantas de aleación, climatización y múltiples asistentes de seguridad.

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Por encima aparece una alternativa diésel de 130 CV, desde 27.500 euros. Sigue siendo una opción interesante para quienes hacen muchos kilómetros al año y buscan consumos muy bajos. La gama sigue con la versión híbrida autorrecargable. Arranca desde 33.630 euros y combina un motor gasolina de 150 CV con otro eléctrico de 125 CV. En total desarrolla 195 CV y 360 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza 225 km/h de velocidad máxima. Todo ello con cambio automático E-DCS de siete relaciones.

Y coronando la gama, Peugeot mantiene en la gama una interesante variante eléctrica. El denominado E-308 entrega 156 CV, tiene batería de 58 kWh y alcanza hasta 450 kilómetros de autonomía WLTP. Su precio empieza en 35.220 euros.

Diseño, tecnología y equipamiento de categoría premium

La gama del compacto francés está formada por los acabados Style, Allure, GT y Exclusive. Todos mantienen un ambiente muy tecnológico. El interior destaca por el sistema Peugeot i-Connect, la instrumentación digital y una calidad percibida muy cuidada. Además, el comportamiento sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Tiene una conducción precisa, ágil y muy cómoda. Y precisamente ahí es donde muchos consideran que este Peugeot ya juega en una categoría superior dentro del segmento compacto.