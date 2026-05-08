El nuevo Peugeot es el eléctrico más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 14:11h.

Un pilar en la carrera de Peugeot hacia la electrificación

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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El Peugeot e-308 es uno de los lanzamientos más importantes de la marca en los últimos años. Un compacto eléctrico que apuesta fuerte por el diseño. Y que, para muchos, es el modelo más atractivo que ha creado Peugeot hasta ahora.

Este Peugeot 308 no pasa desapercibido. Líneas afiladas, frontal muy trabajado y una firma lumínica con las tres garras LED que ya es seña de identidad. Un diseño moderno. Y con mucha personalidad. Capaz de competir con coches mucho más caros.

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Sus medidas lo sitúan en el segmento compacto. Con 4,36 metros de largo y una batalla de 2,67 metros, ofrece buen espacio interior. El maletero de 361 litros cumple. No es el mayor. Pero sí suficiente para un uso habitual.

El Peugeot 308 que eligen quienes están cansados de gastar en gasolina

En marcha, destaca por su equilibrio. Es cómodo, silencioso y fácil de conducir. Un coche pensado para el día a día. Pero también válido para trayectos largos. Gracias a una puesta a punto bien lograda.

En cuanto al precio, arranca en 35.220 euros. Una cifra competitiva para un eléctrico de este nivel. Especialmente por diseño y equipamiento. Un modelo que demuestra que Peugeot ha dado un paso adelante.

Así es el Peugeot 308 eléctrico

El motor eléctrico ofrece 156 CV y 270 Nm. Asociado a una batería de 58 kWh. Acelera de 0 a 100 en 9,3 segundos y alcanza 170 km/h. Prestaciones correctas. Y suficientes para la mayoría de usuarios.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Homologa hasta 450 km WLTP. Una cifra competitiva dentro del segmento. Que permite usarlo sin preocupaciones en el día a día. Y también en viajes.

Frente a rivales como el Opel Astra Electric, el Kia EV4 o el Nissan Leaf, el e-308 destaca por su diseño y su calidad percibida. Un enfoque más cuidado. Más europeo.

El equipamiento en acabado Allure es muy completo. Incluye pantalla de 10 pulgadas, climatizador bizona, faros Full LED, sensores traseros y asistentes de conducción. Todo de serie. Sin necesidad de extras.