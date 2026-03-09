Nadie esperaba este eléctrico: quiere rivalizar con el Tesla Model 3, el Nissan Leaf y el Honda e

Coches y Motos 09 MAR 2026 - 21:57h.

156 CV de potencia, 440 km de autonomía y un precio que lo hace irresistible

El nuevo MG es, para muchos, el mejor para familias

El mercado de los coches eléctricos sigue creciendo a gran velocidad y cada vez aparecen más modelos dispuestos a competir en segmentos muy diferentes. Esto hace que modelos que aparecieron hace pocos años sean ya unos veteranos. Y uno de ellos es el MG ZS EV, un SUV eléctrico que sorprende por su relación entre precio, tamaño y autonomía.

Aunque muchos no lo esperaban, este modelo pretende plantar cara a vehículos muy conocidos dentro del mercado eléctrico. El MG ZS EV apunta directamente a rivales como el Tesla Model 3, el Nissan Leaf o incluso propuestas urbanas de diseño como el Honda e. Su argumento principal es claro: mucho coche por menos dinero.

Un SUV low cost con carácter de generalista que pretende competir incluso con los premium

A nivel de diseño, el ZS EV mantiene el lenguaje estético moderno de la marca británica. Presenta un frontal limpio, faros estilizados y detalles aerodinámicos pensados para mejorar la eficiencia. Su aspecto combina rasgos de SUV urbano con una imagen tecnológica propia de los coches eléctricos.

Las dimensiones también ayudan a entender su posicionamiento. El MG ZS EV mide 4.323 mm de largo, 1.809 mm de ancho y 1.649 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.585 mm. Además ofrece un maletero de 448 litros, ampliable hasta 1.166 litros, cifras muy interesantes para un modelo familiar compacto.

En el apartado mecánico encontramos un motor eléctrico de 115 kW, equivalente a 156 CV, acompañado por 260 Nm de par máximo. Esta mecánica envía la potencia al eje delantero y se alimenta de una batería de iones de litio de 72 kWh.

Pocos low cost ofrecen tanto como este MG

Gracias a este conjunto, el MG ZS EV puede recorrer hasta 440 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Esto lo sitúa como una opción muy válida tanto para desplazamientos urbanos como para trayectos interurbanos, algo cada vez más importante para los conductores que buscan dar el salto al coche eléctrico.

Otro de sus puntos fuertes es el precio. El MG ZS EV arranca en 25.340 euros al contado o 22.340 euros financiado en su versión de acceso. Cifras que no incluyen las ayudas públicas, y que incluyen el acabado de acceso, el Comfort. Una terminación que no se queda corta. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, faros LED, sistemas de asistencia MG Pilot y conectividad MG iSMART Lite, demostrando que un eléctrico amplio, bien equipado y asequible ya es una realidad.