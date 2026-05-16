Honda mueve ficha con un SUV híbrido que aprieta al Toyota C-HR por consumo y suavidad de conducción

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 10:22h.

Etiqueta ECO, diseño elegante y un equipamiento muy tecnológico

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los SUV híbridos más exitosos del mercado. Toyota ha sabido conquistar a miles de conductores gracias a su diseño atrevido, su bajo consumo y una tecnología híbrida muy refinada. Además, su comportamiento en ciudad y su eficiencia lo han transformado en una referencia dentro del segmento compacto.

Sin embargo, el éxito del C-HR también ha provocado una reacción de otras marcas japonesas. No está solo en la pelea. Y una de las más interesantes llega de la mano del Honda HR-V. Honda propone una fórmula diferente. Menos agresiva visualmente. Más elegante y racional. Pero también muy eficiente y especialmente agradable de conducir en el día a día.

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El Honda HR-V es uno de los peores rivales del Toyota C-HR

El HR-V apuesta por un enfoque centrado en el confort y la suavidad. Su sistema híbrido trabaja de manera muy natural. Apenas transmite vibraciones y ofrece una conducción muy relajada. Precisamente ahí está una de sus grandes bazas frente al Toyota. Muchos conductores valoran más esa sensación refinada y silenciosa que unas prestaciones especialmente deportivas.

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Además, el SUV japonés tiene unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4,35 metros de largo y aprovecha muy bien el espacio interior. Honda mantiene sus conocidos Magic Seats, que permiten configurar los asientos traseros de distintas formas para ganar practicidad. El maletero puede alcanzar hasta 1.289 litros con la segunda fila abatida. Y al margen del Toyota, también rivaliza con modelos como los Mitsubishi Grandis o Kia Niro.

Un tapado entre los C-SUV HEV a tener muy en cuenta

Toda la gama utiliza una única mecánica híbrida autorrecargable basada en un motor gasolina 1.5. En conjunto desarrolla 131 CV y 253 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, alcanza 170 km/h y homologa un consumo medio de solo 5,4 litros cada 100 kilómetros. Unas cifras muy competitivas para un SUV compacto con etiqueta ECO.

El precio arranca en 31.460 euros al contado o 30.360 euros financiado. En este último caso exige una entrada de 10.757 euros, cuotas de 149 euros mensuales durante 36 meses y una cuota final de 19.287 euros. Una propuesta interesante para quienes buscan un híbrido eficiente sin disparar el presupuesto.

En equipamiento, la gama cuenta con tres acabados: Elegance, Advance y Advance Style Plus. Desde el primero ya incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla táctil de 9 pulgadas, navegador, Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, asientos calefactables y climatizador automático. También suma control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, cámara trasera y múltiples asistentes de seguridad.