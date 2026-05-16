Mariposas en el estómago al ver el nuevo Toyota C-HR eléctrico

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 13:19h.

La versión más futurista del Toyota C-HR ya se puede comprar en España

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Toyota ha querido ir mucho más allá con el nuevo Toyota C-HR+. Este SUV eléctrico no solo destaca por tecnología. También lo hace por una imagen muy emocional. Tiene un diseño atrevido, musculoso y futurista. Mucho más impactante de lo habitual en la firma japonesa. Para muchos, uno de los Toyota más atractivos de los últimos años.

Además, este modelo no comparte enfoque con el C-HR híbrido convencional. Es más grande. Más amplio y más ambicioso. Mide 4,52 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2,75 metros. Gracias a ello ofrece un interior más espacioso y un maletero de 416 litros, suficiente para un uso familiar diario.

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El Toyota C-HR ya tiene su versión eléctrica

Toyota lo posiciona frente a modelos como el BYD Atto 3 o el MG S5 EV. Pero el C-HR+ busca destacar por refinamiento y sensaciones. Tiene una estética más sofisticada. También una gran carga tecnológica. Y un comportamiento que promete equilibrio entre confort y dinamismo.

La gama arranca con la versión Advance, asociada a una mecánica eléctrica de 224 CV y 269 Nm de par máximo. Utiliza tracción delantera y una batería de 77 kWh. Con esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos, alcanza 160 km/h y consigue hasta 600 kilómetros de autonomía WLTP. Su precio parte de 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiado.

Además, el Advance ya llega muy equipado. Incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 14 pulgadas, navegador, climatizador bizona, acceso y arranque sin llave y portón trasero motorizado. También suma asientos delanteros calefactables, cámara trasera, cargador embarcado de 11 kW y todo el paquete de asistentes Toyota Safety Sense.

También hay una variante para los más exigentes

Por encima aparece la versión Spirit, vinculada exclusivamente a la versión más potente de la gama. En este caso encontramos dos motores eléctricos, uno por eje, con 343 CV y 438 Nm de par máximo. Además, incorpora tracción total inteligente AWD-i. Sus prestaciones son superiores. Solo necesita 5,2 segundos para alcanzar los 100 km/h desde parado y llega hasta 180 km/h.

El Spirit también mejora el apartado tecnológico y de confort. Añade llantas de 20 pulgadas, techo panorámico Toyota Skyview, tapicería de ante y cuero sintético, equipo de sonido JBL, cámara de visión 360 grados y asistentes avanzados de conducción. También incorpora un cargador embarcado de 22 kW. Todo ello por 42.625 euros, convirtiéndose en la opción más exclusiva y espectacular de la gama.