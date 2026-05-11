El nuevo Nissan eléctrico es el coche más bonito de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 23:22h.

El Ariya es una de las grandes apuestas de la marca japonesa

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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Nissan ha dado un paso importante en su estrategia de electrificación con un modelo que ha cambiado por completo la percepción estética de la marca. El nuevo Ariya representa una evolución evidente frente a anteriores SUV del fabricante japonés, apostando por un diseño mucho más sofisticado, una presencia moderna y una calidad visual que lo sitúa cerca de modelos pertenecientes al segmento premium. La marca japonesa ha conseguido crear un coche eléctrico que destaca tanto por imagen como por tecnología sin alcanzar precios desorbitados.

El Ariya se diferencia desde el primer vistazo gracias a una carrocería de líneas suaves, una silueta dinámica y un frontal completamente renovado. La iluminación LED de diseño fino, las superficies limpias y la ausencia de elementos recargados generan una imagen elegante y futurista. Llama especialmente la atención el trabajo realizado en las proporciones del vehículo, que consigue transmitir una sensación mucho más refinada que la habitual en otros SUV eléctricos generalistas.

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La transformación también resulta evidente en el interior. Nissan ha apostado por un habitáculo minimalista y tecnológico, donde predominan las superficies horizontales y una gran sensación de amplitud. Las dos pantallas integradas en el salpicadero concentran buena parte de las funciones del vehículo y contribuyen a crear una atmósfera muy moderna. A esto se suman materiales cuidados, iluminación ambiental y un planteamiento claramente orientado al confort.

Un eléctrico más avanzado y sofisticado

El Nissan Ariya está desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, algo que permite optimizar tanto el espacio interior como el comportamiento dinámico. Gracias a esta arquitectura, el SUV ofrece una conducción especialmente suave y silenciosa, uno de los aspectos más valorados en este tipo de modelos.

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La gama contempla diferentes configuraciones mecánicas para adaptarse a distintos perfiles de uso. Existen versiones con tracción delantera y otras con sistema e-4ORCE de tracción total, pensado para mejorar estabilidad y motricidad. Dependiendo de la batería elegida, el Ariya puede superar los 500 kilómetros de autonomía homologada, una cifra que lo coloca entre las referencias más competitivas de su categoría.

Cabe destacar que el modelo japonés también sobresale por refinamiento. El aislamiento acústico ha sido especialmente trabajado para reducir vibraciones y ruidos exteriores, mientras que la suspensión prioriza el confort de marcha. El resultado es una experiencia de conducción muy cercana a la de vehículos premium de precio considerablemente superior.

La dotación tecnológica constituye otro de sus puntos fuertes. El sistema ProPILOT integra asistentes avanzados de conducción, incluyendo control de crucero adaptativo y ayudas para circulación en autopista. El sistema multimedia, por su parte, dispone de conectividad completa, compatibilidad con asistentes virtuales y actualizaciones remotas, reforzando la sensación de vehículo avanzado.

Diseño premium sin disparar el precio

Uno de los factores más interesantes del Nissan Ariya es su posicionamiento dentro del mercado. Aunque por calidad percibida, tecnología y diseño podría competir directamente con modelos mucho más caros, Nissan mantiene una política de precios relativamente competitiva dentro del segmento eléctrico.

En este sentido, el Ariya logra ofrecer una combinación especialmente equilibrada entre imagen, equipamiento y autonomía. El SUV japonés transmite una sensación de categoría superior sin recurrir a cifras prohibitivas, algo que actualmente resulta poco habitual entre los eléctricos de nueva generación.

Por otro lado, el modelo refleja claramente el nuevo rumbo de Nissan en Europa. La marca busca potenciar una imagen más moderna y emocional, alejándose de planteamientos excesivamente conservadores. El Ariya simboliza precisamente esa nueva etapa, donde diseño y tecnología adquieren un papel protagonista.

Con este SUV eléctrico, Nissan demuestra que puede competir en un terreno dominado tradicionalmente por fabricantes premium. El Ariya no solo supone un avance importante en electrificación, sino también un cambio radical en términos de diseño, calidad y percepción de marca.