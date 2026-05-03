El nuevo Nissan es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 10:14h.

Una de las opciones más inteligentes para quienes quieren pasarse a lo eléctrico

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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Nissan lleva años apostando por la electrificación, y su experiencia con modelos como el Leaf le ha permitido evolucionar hacia propuestas tan avanzadas y ambiciosas como el Nissan Ariya. Un modelo que fue el primer SUV eléctrico de Nissan y que lleva años consolidado en el mercado. Una opción que combina diseño, tecnología y confort con un enfoque muy premium.

El Ariya apuesta por una estética minimalista y elegante, con líneas limpias, una parrilla cerrada muy característica y una firma lumínica que refuerza su imagen moderna frente a rivales como el Volkswagen ID.4 o el Skoda Enyaq. Mide 4.595 mm de largo y ofrece una altura libre al suelo de 185 mm, junto a un maletero de 468 litros.

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El Nissan Ariya está de oferta

Una opción práctica para el día a día, pero también para actividades de fin de semana. Y todo ello con un comportamiento excelente, con una conducción suave, silenciosa y muy confortable. Y con sistemas como el e-Pedal que facilitan la conducción en ciudad.

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La gama arranca actualmente en 40.550 euros financiados o 41.550 euros al contado, según figura en la web del fabricante, con opciones de financiación desde 330 euros al mes. Una opción muy inteligente para quienes quieren pasarse a lo eléctrico sin tener que pedir una hipoteca.

Así es el Ariya más económico

Una oferta que es para la versión de acceso, que monta un motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm, alimentado por una batería de 66 kWh. Logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y una autonomía de hasta 403 km WLTP.

El equipamiento es muy completo desde el acabado Advance, incluyendo faros LED, climatizador bizona, asientos y volante calefactables, doble pantalla digital de 12,3 pulgadas, sistema ProPILOT, cámara 360º, asistentes de seguridad avanzados, conectividad total con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y múltiples funciones digitales, ofreciendo una experiencia muy tecnológica y refinada.