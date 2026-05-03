Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Coches y motos

El nuevo Nissan es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Nissan Ariya
Nissan Ariya. Nissan
Compartir

Nissan lleva años apostando por la electrificación, y su experiencia con modelos como el Leaf le ha permitido evolucionar hacia propuestas tan avanzadas y ambiciosas como el Nissan Ariya. Un modelo que fue el primer SUV eléctrico de Nissan y que  lleva años consolidado en el mercado. Una opción que combina  diseño, tecnología y confort con un enfoque muy premium.

El Ariya apuesta por una estética minimalista y elegante, con líneas limpias, una parrilla cerrada muy característica y una firma lumínica que refuerza su imagen moderna frente a rivales como el Volkswagen ID.4 o el Skoda Enyaq. Mide 4.595 mm de largo y ofrece una altura libre al suelo de 185 mm, junto a un maletero de 468 litros.

PUEDE INTERESARTE
Nissan Ariya
Nissan Ariya. Nissan

El Nissan Ariya está de oferta

Una opción práctica para el día a día, pero también para actividades de fin de semana. Y todo ello con un comportamiento excelente, con una conducción suave, silenciosa y muy confortable. Y con sistemas como el e-Pedal que facilitan la conducción en ciudad.

PUEDE INTERESARTE

La gama arranca actualmente en 40.550 euros financiados o 41.550 euros al contado, según figura en la web del fabricante, con opciones de financiación desde 330 euros al mes. Una opción muy inteligente para quienes quieren pasarse a lo eléctrico sin tener que pedir una hipoteca.

Nissan Ariya
Nissan Ariya. Nissan

Así es el Ariya más económico

Una oferta que es para la versión de acceso, que monta un motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm, alimentado por una batería de 66 kWh. Logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y una autonomía de hasta 403 km WLTP.

El equipamiento es muy completo desde el acabado Advance, incluyendo faros LED, climatizador bizona, asientos y volante calefactables, doble pantalla digital de 12,3 pulgadas, sistema ProPILOT, cámara 360º, asistentes de seguridad avanzados, conectividad total con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y múltiples funciones digitales, ofreciendo una experiencia muy tecnológica y refinada.

Temas