Tres versiones mecánicas a elegir y un precio muy competitivo

Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

Te habrás fijado que cada vez se ven más Tesla en las carreteras españolas. No es casualidad, teniendo en cuenta que están entre los coches más avanzados tecnológicamente y su precio es razonable. El Model 3, por ejemplo, arranca en 36.990 euros, lo que lo convierte en uno de los eléctricos más visibles del mercado.

Sin embargo, el mercado eléctrico se ha vuelto mucho más competitivo. Nuevas marcas han irrumpido con fuerza. Entre ellas destaca BYD, uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos eléctricos. Su propuesta más interesante en el segmento de las berlinas es el BYD Seal, un modelo que combina diseño, autonomía, tecnología y precio ajustado.

No es el más vendido de BYD, pero es una opción inteligente para amantes de las berlinas

Este BYD Seal es además un coche grande. Mide 4.800 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.460 mm de alto, con una generosa batalla de 2.920 mm. Su maletero ofrece 400 litros de capacidad. Por tamaño se sitúa cerca de modelos del segmento superior, incluso superando en proporciones a SUV eléctricos como el Skoda Enyaq, aunque con una carrocería mucho más aerodinámica.

Uno de sus grandes argumentos es el precio. El BYD Seal arranca oficialmente en 34.665 euros, gracias a una rebaja cercana a 7.500 euros respecto a su tarifa inicial. Esto lo sitúa por debajo del Tesla Model 3, algo muy llamativo teniendo en cuenta su tamaño, su equipamiento y su nivel tecnológico.

Hasta 530 CV de potencia y casi 600 km de autonomía eléctrica

La gama mecánica del Seal se articula en tres versiones. La primera es la Comfort, con batería de 61 kWh, 231 CV y 380 Nm de par máximo. Tiene tracción trasera, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y ofrece 460 km de autonomía. Su velocidad máxima alcanza 220 km/h.

Por encima está la variante Design, con batería de 83 kWh, 313 CV y 360 Nm de par máximo. La autonomía sube hasta 570 kilómetros. También mantiene la tracción trasera y mejora las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 5,9 segundos. En lo alto de la gama se sitúa el Excellence, con 530 CV, 670 Nm de par y tracción total, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos. Y declara 520 km de autonomía.

Además, el equipamiento de serie del BYD Seal es muy completo. Incluye pantalla giratoria de 15,6 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, audio DynAudio con 12 altavoces, techo de cristal, asientos eléctricos calefactados y ventilados, bomba de calor, cámara 360º y un completo paquete de asistentes de conducción. Incluso cuenta con actualizaciones OTA, conectividad Wi-Fi y once airbags.