Coches y Motos 11 MAY 2026 - 13:22h.

Pocos SUV ofrece una variedad mecánica tan amplia

No es barato, pero este Renault es muy top

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El Renault Captur lleva tiempo siendo uno de los SUV urbanos más equilibrados del mercado. Pero tras su reciente renovación ha dado un paso importante adelante. Más tecnología, más calidad y una gama mecánica mucho más completa que la mayoría de sus rivales directos.

Con 4,23 metros de largo, 1,79 metros de ancho y una batalla de 2,63 metros, el Renault aprovecha muy bien cada centímetro. El maletero cubica entre 487 y 1.596 litros, una cifra especialmente buena dentro del segmento B-SUV. Frente al Toyota Yaris Cross, muchos conductores destacan una ventaja: el espacio interior. El Captur ofrece un habitáculo más amplio y un maletero considerablemente mayor. El Yaris Cross se queda en 390 litros y su batalla es de 2.560 mm. Aunque también pone contra las cuerdas a modelos como el Opel Mokka, el Seat Arona o el Volkswagen T-Roc.

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Cuatro versiones mecánicas a elegir en la gama del Renault Captur

Además, también presume de más versiones mecánicas. La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.5 TCe de 115 CV y 190 Nm de par máximo. Asociado a cambio manual, acelera de 0 a 100 km/h en 14,3 segundos, alcanza 168 km/h y homologa 5,7 litros cada 100 kilómetros. Arranca en 22.226 euros al contado o 19.976 euros financiados.

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También existen versiones con etiqueta ECO de la DGT. La primera, una interesante versión adaptada a GLP, con 120 CV y 200 Nm. Hace el 0 a 100 km/h en 12 segundos, alcanza 180 km/h y consume 5,9 litros cada 100 kilómetros. Mantiene exactamente el mismo precio: 22.226 euros al contado o 19.976 euros financiados.

Dos versiones electrificadas

Por encima aparece una variante MHEV con motor 1.3 TCe, tecnología híbrida ligera y 140 CV. Utiliza cambio automático, alcanza 196 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 10,3 segundos. Su precio parte desde 24.214 euros al contado o 23.243 euros financiados.

La opción más potente es la híbrida autorrecargable. Desarrolla 160 CV y 270 Nm de par máximo. Hace el 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y consume 5,8 litros cada 100 kilómetros. Arranca en 27.075 euros al contado o 24.326 euros financiados.

A todo ello se suma un equipamiento excelente. Hay tres acabados a elegir. Pero desde el de acceso, el Evolution, ya viene muy equipado. Pantalla openR link de 10,4 pulgadas, cámara trasera, frenada automática de emergencia, control de crucero y luces LED. Todo ello convierte al Captur en uno de los SUV urbanos más completos y prácticos del momento.