El nuevo Kia es el eléctrico más bonito de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 14:56h.

Es uno de los modelos más avanzados de Kia

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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Durante muchos años, Kia fue una marca conocida sobre todo por su relación calidad-precio, y parecían haberse olvidado del diseño. Pero eso ha cambiado mucho. El nuevo Kia EV6 demuestra que la firma coreana también puede fabricar coches muy emocionales, con un diseño realmente espectacular y con un marcado carácter premium.

Su imagen es una de las más llamativas del mercado eléctrico. Tiene un frontal muy agresivo. Las ópticas LED llaman mucho la atención. Y la parte trasera, con su enorme línea luminosa, le da una personalidad muy diferente. Para muchos, es el coche más bonito que Kia ha fabricado jamás.

Un Kia que señala el camino de la marca hacia el futuro

También convence por tamaño y espacio interior. Mide 4,69 metros de largo, 1,88 metros de ancho y tiene una enorme batalla de 2,90 metros. Eso permite disfrutar de unas plazas traseras muy amplias. El maletero ofrece entre 490 y 1.290 litros de capacidad. Además, consigue destacar frente a modelos bastante más caros. Rivales como el Tesla Model 3, el Mercedes-Benz CLA eléctrico o el Mazda 6e ofrecen mucha tecnología, pero pocos tienen una presencia tan futurista como el EV6. La gama mecánica es muy completa. Existen versiones con 170, 229, 325 y hasta 650 CV, en una gama que arranca en 40.230 euros.

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Así es el Kia EV6 más económico

Por este precio te llevas la versión de acceso desarrolla 170 CV y 350 Nm de par máximo. Utiliza tracción trasera y una batería de 62,9 kWh. Gracias a ello, acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza 186 km/h de velocidad máxima. Además, homologa una autonomía de hasta 428 kilómetros WLTP.

El acabado Air ya incluye mucho equipamiento. Cuenta con doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. También añade llantas de 19 pulgadas, tapicería en cuero vegano y acceso sin llave.

No faltan elementos avanzados de seguridad y confort. Dispone de sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de crucero adaptativo con función Stop&Go y asistente de colisión frontal en cruces y maniobras evasivas. Otro detalle interesante es el sistema V2L, que permite alimentar aparatos eléctricos usando la batería del coche. Una función poco habitual y muy útil en el día a día.