El nuevo Nissan eléctrico es el coche más bonito de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 16:17h.

218 CV de potencia, más de 400 km de autonomía, espacio para toda la familia y un precio que no pasa desapercibido

El Nissan X-Trail que no te imaginabas está en camino

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El Nissan Ariya es uno de los modelos más importantes de la nueva etapa de Nissan. Un SUV eléctrico que apuesta fuerte por el diseño, la tecnología y el confort. Y que, para muchos, es el coche más atractivo que ha fabricado la marca japonesa.

Este SUV eléctrico tiene una imagen muy moderna. Limpia. Y elegante. Muy diferente a otros SUV eléctricos. Sus líneas suaves, la iluminación LED y el frontal cerrado le dan una presencia muy premium.

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El SUV eléctrico de Nissan para toda la familia

Sus medidas lo colocan en el centro del segmento SUV eléctrico. Con 4,59 metros de largo y una anchura de 1,85 metros, ofrece mucha presencia. Además, su altura libre al suelo de 185 mm mejora la versatilidad. El maletero de 468 litros resulta práctico para el día a día. Y rivaliza con modelos como el Skoda Enyaq, el Volkswagen ID.4, el Kia EV5 o el Peugeot E-5008.

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En cuanto al precio, parte desde 40.550 euros financiados o 41.550 euros al contado. Con cuotas desde 330 euros al mes. Una cifra competitiva viendo su diseño, autonomía y equipamiento. Un eléctrico que demuestra el enorme salto de Nissan.

Actualmente, el Ariya parte desde 40.550 euros financiados o 41.550 euros al contado. Con cuotas desde 330 euros al mes. Y lo que te llevas a cambio no te dejará indiferente.

Así es el Nissan Ariya más barato

La versión de acceso monta un motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm de par máximo. Asociado a una batería de 66 kWh. Homologa hasta 403 kilómetros WLTP. Además, acelera de 0 a 100 en 7,5 segundos y alcanza 160 km/h.

En marcha, transmite mucha suavidad. Es silencioso. Cómodo. Y muy agradable de conducir. Un coche pensado para viajar. Pero también muy fácil de utilizar en ciudad gracias al sistema e-Pedal Step y a la respuesta inmediata del motor eléctrico.

El equipamiento del acabado Advance es muy completo. Incluye pantallas de 12,3 pulgadas, cámara 360 grados, climatizador bizona, asientos y volante calefactables, portón eléctrico manos libres y sistema ProPILOT con Navilink.

También incorpora asistentes avanzados de seguridad. Como frenada automática predictiva con detección de peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo inteligente, detector de ángulo muerto y asistente de atascos. Un nivel tecnológico muy alto.

A todo ello suma compatibilidad con Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, Alexa Auto, Google Assistant y actualizaciones remotas. Un SUV enfocado a la conectividad y la experiencia digital.