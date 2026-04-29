Más bonito que el Nissan Juke y, para la mayoría, mejor equipado: el SUV urbano que gana terreno

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 13:34h.

Y con una gama con versiones para todos los gustos y necesidades

Nissan salva al deportivo de la desaparición

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En un segmento donde cada vez cuesta más diferenciarse, el Renault Captur ha sabido dar un golpe sobre la mesa con una renovación que mejora prácticamente todo, apostando por un diseño más llamativo y una gama mecánica muy variada que encaja con todo tipo de conductores.

Su nueva estética es más moderna y atractiva, con un frontal más afilado, nuevos detalles luminosos y una imagen más dinámica, lo que le permite competir directamente con rivales como el Opel Mokka o el Volkswagen T-Roc, pero con un planteamiento más equilibrado.

Las dimensiones, con 4.239 mm de largo y una batalla de 2.639 mm, ofrecen un interior amplio y bien aprovechado, acompañado de un maletero de 487 litros, ampliable hasta 1.596 litros, uno de los más capaces de su categoría.

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Cuatro versiones mecánicas para el nuevo Renault Captur

En el apartado mecánico, la gama arranca con el motor gasolina 1.0 TCe de 115 CV y 190 Nm, con cambio manual, que acelera de 0 a 100 km/h en 14,3 segundos y registra un consumo de 5,7 l/100 km, disponible desde 22.226 euros al contado o 19.976 euros financiados.

También existe una versión GLP de 120 CV y 200 Nm, con el mismo precio de acceso, pero con un coste de uso más bajo, mientras que el motor MHEV de 140 CV y 260 Nm mejora claramente las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 10,3 segundos, desde 24.214 euros al contado o 23.243 euros financiados.

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Por encima, la versión híbrida HEV de 160 CV y 270 Nm es la más eficiente y refinada, con un 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y un consumo de 5,8 l/100 km, disponible desde 27.075 euros al contado o 24.326 euros financiados, convirtiéndose en la opción más avanzada.

El equipamiento también está a la altura

El equipamiento es muy completo desde el acabado Evolution, con sistema openR link de 10,4 pulgadas, cuadro digital, cámara trasera, control de crucero, asistentes de carril y frenada automática, luces LED, climatización y conectividad avanzada, posicionando al Renault Captur como uno de los SUV más equilibrados por precio, tecnología y versatilidad.