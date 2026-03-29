Renault lanza el SUV más equilibrado y urbano de su gama

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 05:24h.

El Captur en su versión HEV es uno de los SUV más equilibrados de su segmento

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault Captur híbrido se posiciona como el SUV más equilibrado y urbano dentro de la gama de la marca francesa, apoyándose en una motorización HEV de 160 CV que encaja especialmente bien en el uso diario. Esta versión destaca por ofrecer una solución eficiente y práctica, orientada a quienes priorizan consumos bajos y una conducción cómoda en ciudad sin renunciar a la versatilidad propia de un SUV.

Dentro del segmento B-SUV, el Captur mantiene una propuesta coherente, combinando un tamaño contenido con un diseño actual que sigue las líneas más recientes de Renault. Su formato facilita la movilidad en entornos urbanos, donde su radio de giro y dimensiones compactas suponen una ventaja clara frente a alternativas más voluminosas.

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El habitáculo refuerza esa orientación práctica. La disposición de los mandos, la visibilidad y la facilidad de uso de su sistema multimedia contribuyen a una experiencia de conducción sencilla. A ello se suma un equipamiento de serie completo, con asistentes a la conducción y soluciones de conectividad que elevan su funcionalidad en el día a día.

Un híbrido pensado para la ciudad

El sistema híbrido de 160 CV es uno de los elementos clave del modelo. Su funcionamiento prioriza el uso del motor eléctrico en recorridos urbanos, lo que permite reducir de forma notable el consumo de combustible. No es ningún secreto que este tipo de mecánicas resulta especialmente eficaz en trayectos con frecuentes paradas, donde el Captur saca el máximo partido a su tecnología.

La transición entre el motor térmico y el eléctrico se realiza de forma suave, favoreciendo una conducción confortable y silenciosa. Este comportamiento refuerza su carácter urbano, donde prima la comodidad frente a prestaciones puramente deportivas.

Cabe destacar que, pese a su enfoque eficiente, el Captur mantiene un rendimiento suficiente para afrontar desplazamientos fuera de la ciudad con solvencia. Su equilibrio entre potencia y consumo lo convierte en una opción versátil dentro de su categoría.

Por otro lado, el bajo consumo es uno de sus argumentos más sólidos. Gracias a la optimización del sistema híbrido, logra cifras contenidas sin necesidad de enchufe, lo que simplifica su uso diario y lo convierten en una verdadera alternativa a modelos consolidades en España como son el Kia Niro en su versión HEV o el Toyota Yaris Cross. Este planteamiento lo consolida como una de las alternativas más lógicas para quienes buscan un SUV práctico, eficiente y adaptado a la movilidad urbana actual.