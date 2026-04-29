Por 40.000 euros, el nuevo Kia supera a SUV premium de Mercedes-Benz en equipamiento y espacio

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 02:20h.

El SUV de Kia que envidian las marcas premium por su diseño, tecnología y precio

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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El Kia EV6 se ha renovado recientemente, y lo hace reforzando una fórmula que ya funcionaba muy bien, combinando diseño, tecnología y un nivel de equipamiento que lo sitúa incluso por delante de algunos modelos premium.

Las dimensiones refuerzan ese planteamiento, con 4.695 mm de largo y una batalla de 2.900 mm, lo que se traduce en un interior muy amplio, situándose frente a rivales como el Tesla Model 3 o incluso propuestas de Mercedes-Benz, pero con más espacio disponible.

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El SUV de Kia que eligen las familias que miran hacia el futuro

En el apartado práctico, también cumple con nota, con un maletero de 490 litros, ampliable hasta 1.290 litros, lo que permite un uso familiar sin problemas y refuerza su carácter versátil frente a otras alternativas más enfocadas al diseño.

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque aquí está una de sus grandes bazas. Parte desde unos 40.230 euros, una cifra que, teniendo en cuenta su tamaño y tecnología, lo posiciona apenas por encima de la barrera de los 40.000 euros.

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Así es la gama del EV6

Por ese precio, ofrece una versión de acceso con 170 CV y 350 Nm, tracción trasera, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos, con una batería de 62,9 kWh que permite hasta 428 km de autonomía WLTP, aunque la gama se amplía con versiones de 229, 325 y hasta 650 CV.

El equipamiento es uno de sus puntos más destacados, con pantalla curva doble de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, llantas de 19 pulgadas, faros LED, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento, tapicería en cuero vegano y sistema V2L, además de asistentes avanzados como la frenada de emergencia en intersecciones, posicionando al Kia EV6 como una de las compras más inteligentes por precio, espacio y tecnología.