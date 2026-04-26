Por mucho menos que un Tesla Model 3 tienes este eléctrico que lo está cambiando todo

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 12:54h.

Más de 200 CV de potencia y más de 400 km de autonomía

Ojo con lo nuevo de BYD que pone a Tesla contra las cuerdas

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No todos los eléctricos necesitan ser caros para ser interesantes. El BYD Atto 3 es el mejor ejemplo de ello, porque ofrece una combinación de tecnología y equipamiento que pone en aprietos a los mejores, y que cuesta mucho menos que un Tesla Model 3.

Entre sus virtudes, destaca el equipamiento, que es sorprendentemente completo desde el principio. Incluye pantalla rotatoria de 15,6 pulgadas, techo panorámico, asistentes avanzados de conducción, sistema V2L y detalles poco habituales en este rango de precio, lo que refuerza su propuesta.

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Pero no todo es tecnología. También hay espacio. Con un maletero de 440 litros, ampliable hasta 1.338 litros, y una buena habitabilidad, se convierte en un coche muy práctico para el día a día, algo que muchos usuarios valoran más que unas décimas en aceleración.

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Todo ello en un SUV que mide 4.455 mm de largo, que lo sitúan frente a rivales como el Skoda Enyaq o el Volkswagen ID.4, ofreciendo un equilibrio interesante entre tamaño exterior y facilidad de uso en ciudad.

Parte desde 36.780 euros al contado o 29.455 euros financiados con ayudas, lo que lo sitúa muy por debajo de muchos rivales directos. El BYD Atto 3 no solo es competitivo. Es, directamente, uno de los eléctricos que más está cambiando el mercado.

Así es el BYD Atto 3 más barato

El sistema eléctrico también cumple con nota. Entrega 204 CV y 310 Nm de par, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos, con una respuesta ágil y una conducción muy suave, ideal tanto en tráfico urbano como en carretera.

La batería de 60 kWh le permite alcanzar hasta 420 km de autonomía WLTP, una cifra equilibrada que se adapta bien a un uso real, especialmente si se tiene en cuenta que incorpora bomba de calor, algo que mejora la eficiencia en condiciones de frío.