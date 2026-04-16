La nueva Yamaha Ténéré 700 es la más atractiva del catálogo
Ha creado una moto que es imposible que pase desapercibida en ningún sitio
Yamaha trabaja en una Ténéré 900
En Yamaha han vuelto a renovar la Ténéré 700, haciendo que sea todavía más atractiva e interesante, y no nos hemos podido resistir a su adquisición, pues es absolutamente sensacional. Si antes ya era una moto maravillosa, ahora solamente podemos decir que le han acabado de eliminar los pocos puntos débiles que le quedaban, y le han sacado el máximo provecho. Es una de las trail que han marcado más tendencia en los últimos años, con una imagen claramente inspirada en las motos de carreras.
Tras su última actualización, por fin recibió la homologación Euro 5+, además de tener un diseño en la carrocería y en el faro delantero más renovado, un depósito reubicado, una ergonomía mejorada, dos mapas de motor, acelerador electrónico YCC-T, la caja de cambios revisada o un conducto de admisión más corto. Y esto sin descuidar el apartado visual, creando una moto que es imposible que pase desapercibida en ningún sitio, pues es un imán de miradas.
Si pasamos al motor que equipa, es el clásico CP2 que nunca falla ni decepciona a nadie, pues es incombustible, y se ha utilizado en una gran variedad de modelos. Es un propulsor bicilíndrico que se caracteriza por una entrega lineal, y por ser muy fácil de manejar. La cilindrada es de 689 centímetros cúbicos, y entrega una potencia de 73,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, mientras que el par motor es de 68 Nm a 8.000 rpm. Y el consumo es de apenas 4,3 litros por cada 100 kilómetros, lo que también nos ha sorprendido mucho.
El precio de la Yamaha Ténéré 700
El precio es sin duda alguna otro punto a favor para la adquisición de esta Yamaha Ténéré 700, ya que no hace falta pagar más que un total de 11.199 euros para poder conseguir una.