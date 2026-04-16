La nueva Kawasaki es la moto más bonita en la historia de la marca

Coches y Motos 16 ABR 2026 - 21:27h.

Fue mejorado en la revisión anterior, para que sea más eficiente

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

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En Kawasaki han creado una moto que se merece ser considerada como la más bonita de la historia de la marca, pues la realidad es que no le falta absolutamente de nada, y es una maravilla se mire por donde se mire. A nosotros nos ha resultado imposible ignorar su diseño y sus prestaciones, sin olvidar el equipamiento, y todo esto está acompañado de un precio más que razonable, que provoca que se pueda permitir su compra prácticamente cualquier amante de las dos ruedas.

Y es que la Kawasaki Z 900 se mantiene como una de las mejores opciones que se pueden encontrar en el mercado. Entre las cosas que más destacan, se encuentra el doble faro delantero más compacto o el faro trasero con apariencia 3D. Lo sorprendente es que la moto ofrece una imagen de ligereza pese a su increíble tamaño y su cilindrada, de 948 centímetros cúbicos. Y, precisamente, el motor es uno de los aspectos donde han puesto más énfasis en mejorarlo.

Fue mejorado en la revisión anterior, para que sea más eficiente, con unos consumos y emisiones inferiores. Garantiza una buena respuesta desde bajo régimen, y no le faltan ayudas de conducción, para exprimir al máximo los 125 CV de potencia que entrega este propulsor tetra cilíndrico. También queremos destacar el par motor de 98,6 Nm, el quickshifter, el embrague anti-rebote, el control de tracción en tres niveles o el control de velocidad de crucero. Y no le falta una pantalla TFT de 5”.

Aprovecha la oferta por esta Kawasaki Z 900

Aunque lo mejor de todo es que esta Kawasaki Z 900 está en oferta, y ahora se puede conseguir por unos asumibles 10.525 euros, un precio totalmente justificado, en el que está incluido el seguro gratis durante el primer año.