Más bonita que la Kawasaki Z900: la naked que está marcando tendencia entre los moteros

Coches y Motos 06 ABR 2026 - 05:33h.

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Si buscas una naked bonita, que sea incluso superior a la Kawasaki Z 900, entonces nuestra recomendación es que te decantes por uno de los modelos que Ducati tiene en su catálogo. Más concretamente, por la Monster 2026, que, si ya era increíble antes, ahora lo es todavía más, tras las actualizaciones y mejoras que ha sufrido, que la han hecho convertirse en una de las referentes. Así que no lo pienses mucho y aprovecha esta oportunidad para hacerla tuya.

Entre sus novedades, queremos destacar el nuevo motor V2 que tiene incorporado con distribución variable, así como el nuevo bastidor mono casco, la ergonomía modificada, el faro delantero nuevo, el depósito y los paneles remodelados o las suspensiones recalibradas. Sin dejar de lado la pantalla TFT de 5” nueva, la posición del manillar modificada, el asiento más bajo o el conjunto más ligero, que acaba por crear una moto única e irrepetible.

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Gracias al sistema de distribución variable, el grado de apertura de las válvulas del motor se modifica automáticamente para adaptarse a las necesidades de cada momento, consiguiendo más suavidad y ahorro de combustible. Y lo que es más importante, la potencia de esta Ducati Monster asciende hasta los 111 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 91 Nm a 7.250 rpm. Y el consumo declarado es de unos razonables 5,2 litros por cada 100 kilómetros.

La Ducati Monster te costará 13.190 euros

Si acabas de decidirte por la adquisición de esta Ducati Monster, gracias a su equipamiento y sus prestaciones, que son increíbles, lo único que tendrás que hacer es invertir un total de 13.190 euros, una cifra con la que vas a poder tener en tu garaje una de las mejores motos naked que existen en la actualidad.