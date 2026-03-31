La moto más atractiva de Kawasaki está conquistando a los que quieren versatilidad y potencia

Coches y Motos 31 MAR 2026 - 07:28h.

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Si estabas pensando en conseguir una moto atractiva, versátil y potente, desde Kawasaki te traen la solución perfecta, con un modelo que rápidamente se ha convertido en uno de los más demandados y buscados. Tiene todo lo que le hace falta para destacar y marcar la diferencia por encima de los demás, y a nosotros nos ha logrado llamar la atención desde que lo hemos visto por primera vez, gracias a una estética que no pasa desapercibida en ningún momento.

Y es que esta Kawasaki Z 900 es una super naked que representa la evolución más pura, con una actitud radical y unas prestaciones premium, que proyectan una presencia dominante, con un diseño afilado y contundente. El frontal es agresivo, con una imagen futurista, y los detalles que tiene elevan la percepción de calidad. Está muy bien equipada con la tecnología de última generación, incorporando una pantalla TFT de 5”, comando por voz, control de crucero, quickshifter…

La puedes encontrar en tres gamas de colores distintos, que son el gris y negro metálico, el verde lima y el gris carbón, y para acabar, el gris metálico carbón. Está en versión estándar y en versión performance, y el motor que equipa tiene una cilindrada de 948 centímetros cúbicos, tetra cilíndrico y con refrigeración por líquido. Está la opción de limitarla para el carné A2, y la potencia que ofrece es de 124 CV, con un par máximo de 98,6 Nm, y distintos modos de conducción.

No pagues más de 10.525 euros a cambio de esta Kawasaki Z 900

Si no habías quedado lo suficientemente convencido ya con la compra de esta Kawasaki Z 900, seguro que lo vas a hacer en cuanto descubras el irrisorio coste que necesitas desembolsar, que es de 10.525 euros.