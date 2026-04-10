El nuevo Toyota RAV4 es el modelo más atractivo de la gama híbrida

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 05:06h.

218 CV de potencia y menos de 5 litros cada 100 km

Más autonomía que muchos eléctricos de su clase y con actualizaciones OTA: el Tesla Model 3 que redefine el segmento EV

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El Toyota RAV4 estrena generación. Y lo hace con un modelo más moderno, más eficiente y mejor equipado. Un SUV que sigue siendo referencia y que, dentro de la gama híbrida de Toyota, ocupa un lugar clave. Es más grande que otros modelos. Más práctico. Y con una imagen robusta que sigue gustando.

Sus dimensiones lo confirman. Con 4.600 mm de largo, 1.855 mm de ancho y 1.685 mm de alto, ofrece mucho espacio interior. Además, cuenta con 190 mm de altura libre al suelo.

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El maletero de 580 litros es uno de sus grandes argumentos. Muy amplio. Y ampliable hasta 1.690 litros. Ideal para familias y viajes largos. Y compite con modelos como el Kia Sportage, el Volkswagen Tiguan o el Ford Kuga.

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El Toyota RAV4 quiere seguir siendo una referencia mundial

El precio arranca en 42.200 euros financiados o 43.500 euros al contado. Una cifra acorde a su tamaño y tecnología. Estas cifras son para la versión de acceso. Motor gasolina de 2.5 litros junto a uno eléctrico. En conjunto, 218 CV de potencia. Este sistema permite un consumo medio de solo 4,9 l/100 km. Muy competitivo para su tamaño. Y con un funcionamiento muy suave.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Y alcanza los 180 km/h. Más que suficiente para el día a día. Además, cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Ventajas en movilidad urbana y ahorro en costes.

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Equipamiento de carácter premium desde la versión de acceso

El equipamiento ha mejorado en esta nueva generación. Desde el acabado Advance, ya incluye tecnología destacada. Pensado para el uso diario.

La gama se estructura en varios acabados. Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited. Opciones para todos los perfiles. En todos ellos destaca el sistema Toyota Smart Connect con pantalla de 10,5 pulgadas. Navegación online y conectividad completa. Incluye Apple CarPlay y Android Auto. Todo de forma sencilla. Y muy intuitiva. También suma pantalla digital de 7 pulgadas. Información clara. Y personalizable. En confort, incorpora retrovisores calefactables y faros LED. Detalles que marcan la diferencia en el día a día.