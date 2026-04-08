Coches y Motos 08 ABR 2026 - 04:48h.

El MG3 en su versión HEV es uno de los híbridos más baratos en nuestro mercado

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El MG 3 híbrido se ha convertido en uno de los modelos más relevantes dentro del segmento de los utilitarios electrificados en España, gracias a una propuesta que combina potencia, eficiencia y un precio competitivo. Bajo el planteamiento de ofrecer un rendimiento comparable al de modelos consolidados como el Renault Clio, este modelo introduce además una tecnología híbrida más avanzada, posicionándose como una alternativa especialmente interesante en el contexto actual.

Uno de los aspectos más llamativos de este modelo es su sistema de propulsión. El MG 3 híbrido desarrolla una potencia cercana a los 200 CV, una cifra muy superior a la de muchos de sus rivales directos. Sin embargo, lo destacable en este caso es que, pese a esta diferencia de rendimiento, logra mantener un nivel de consumo muy similar al del Renault Clio híbrido, que cuenta con 145 CV. Este equilibrio entre prestaciones y eficiencia refuerza su carácter como una de las opciones más completas del segmento.

A nivel de diseño, el MG 3 apuesta por una estética moderna y funcional, con líneas limpias y proporciones equilibradas que encajan con su enfoque urbano. No busca destacar por soluciones excesivamente arriesgadas, pero sí ofrece una imagen actual que se adapta a las tendencias del mercado.

Más potencia sin penalizar el consumo

El sistema híbrido del MG 3 está diseñado para optimizar el uso conjunto del motor térmico y el eléctrico, especialmente en entornos urbanos y periurbanos. Esta gestión eficiente de la energía permite mantener consumos contenidos incluso con un nivel de potencia elevado, algo poco habitual en su categoría. La transición entre ambos motores se realiza de forma suave, priorizando siempre la eficiencia sin comprometer la respuesta.

En el interior, el modelo ofrece un equipamiento completo desde las versiones de acceso, con sistemas de conectividad, asistentes a la conducción y una interfaz multimedia bien integrada. El conjunto transmite una sensación de producto equilibrado, pensado para un uso diario sin complicaciones.

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Por otro lado, el confort de marcha y la facilidad de conducción son aspectos bien resueltos, con una puesta a punto orientada a la suavidad y al uso urbano. La entrega de potencia es progresiva, lo que facilita una conducción relajada a pesar de su elevado rendimiento.

Un MG 3 híbrido que se posiciona así como una de las propuestas más interesantes del mercado actual, combinando una potencia poco habitual en su segmento con una eficiencia comparable a modelos menos prestacionales, lo que refuerza su atractivo dentro de un mercado cada vez más exigente.