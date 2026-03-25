Más completo que el Seat Arona y, para muchos, más bonito que el Nissan Qashqai: el SUV que sorprende a todos

Coches y Motos 25 MAR 2026 - 18:19h.

Diseño deportivo, etiqueta ECO y un consumo de mechero

Renault convierte el Twingo en una ganga

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Si buscas una alternativa muy completa, con diseño atractivo, consumo bajo y buen equipamiento, una de las opciones a tener en cuenta es el Renault Arkana. Un SUV que sorprende por lo diferente que es. Un modelo que apuesta por el diseño coupé, la eficiencia y una propuesta muy equilibrada.

Desde el primer vistazo, marca distancias. Su silueta es más deportiva. Más fluida. Con una caída trasera muy característica. Para muchos, es más bonito que el Nissan Qashqai. Y también más original.

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El SUV deportivo de Renault, ahora en oferta

En tamaño, se posiciona muy bien. Mide 4.568 mm de largo y tiene una batalla de 2.720 mm. El interior ofrece buen espacio. Cómodo para el uso diario. El maletero parte de 513 litros y alcanza 1.296 litros.

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Atención a su precio. Parte de 31.383 euros al contado. Pero financiado puede quedarse en 27.477 euros. Una cifra que no deja indiferente a nadie, teniendo en cuenta todo lo que ofrce. Además, muchos de sus rivales directos superan los 30.000 euros con facilidad. Esto lo convierte en una opción muy interesante por relación calidad-precio.

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Así es el Renault Arkana más barato

En lo mecánico, apuesta por la eficiencia. Su sistema híbrido combina un motor gasolina de 94 CV con dos eléctricos. En total, ofrece 145 CV. Todo gestionado por una transmisión automática multimodo.

El consumo es uno de sus grandes argumentos. Homologa solo 4,7 l/100 km. Y en ciudad puede circular en modo eléctrico hasta el 80% del tiempo.

También reduce emisiones. Con 108 g/km de CO₂, se posiciona como una opción eficiente. Ideal para entornos urbanos y uso diario.

El equipamiento de serie es muy completo. Incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y pantalla con sistema EASY LINK.

La conectividad está asegurada. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En seguridad, ofrece lo necesario. Frenada automática de emergencia, asistente de carril y control de crucero adaptativo. Mientras que el confort también está bien resuelto. Climatizador, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Un conjunto equilibrado.