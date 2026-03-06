El Renault más bonito de la marca es el más vendido en España

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 14:36h.

Renault, en el top 3 de las marcas más vendidas en España ahora mismo

No es barato, pero este Renault es muy top

Renault sigue demostrando su fortaleza comercial en el mercado español. Durante febrero de 2026, la marca francesa alcanzó 6.789 matriculaciones, una cifra que le permitió colocarse como la segunda marca más vendida del mes en España. El buen rendimiento de varios modelos explica este resultado.

Si se observa el acumulado anual, Renault también mantiene una posición destacada. Entre enero y febrero de 2026, la marca registra 10.678 coches vendidos en España. Con estas cifras, Renault ocupa la tercera posición entre las marcas más vendidas del año.

El Renault Clio lidera el éxito de la marca en España

El modelo más importante para la marca es el Renault Clio. Este utilitario registró 2.089 unidades en enero de 2026. En febrero se situó en la posición 4 del ranking mensual. En el acumulado del año suma 3.400 unidades, lo que le permite ocupar la posición 5 del ranking anual.

El segundo modelo más destacado es el Renault Captur. Este SUV urbano logró 1.970 unidades en enero de 2026. Durante febrero alcanzó la posición 6 del ranking mensual. En el acumulado de 2026, el Captur registra 2.772 unidades vendidas, situándose en la posición 11 del ranking anual.

Otro modelo relevante es el Renault Austral. El SUV compacto de la marca logró 864 unidades en enero de 2026. En febrero se colocó en la posición 38 del ranking mensual. Entre enero y febrero, el Austral acumula 1.491 unidades, lo que le sitúa en la posición 39 del ranking anual.

Hasta seis modelos en el top 100

También destaca el Renault Symbioz. Este modelo registró 797 unidades en enero de 2026. En febrero alcanzó la posición 48 del ranking mensual. En el acumulado del año suma 1.134 unidades, lo que le permite ocupar la posición 56 del ranking anual.

Otros modelos completan la presencia de Renault en el ranking. El Renault Rafale logró 343 unidades en enero, situándose en febrero en la posición 87. En el acumulado anual alcanza 585 unidades y la posición 86. Por su parte, el Renault 5 registró 248 unidades en enero, se colocó en febrero en la posición 99, y acumula 383 unidades en 2026, situándose en la posición 108 del ranking anual.