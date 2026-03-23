Nissan tiene el que, para muchos, es el mejor híbrido en confort y tecnología

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 23:53h.

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

El Qashqai es uno de los SUV mejor valorados en su segmento

Compartir







Nissan ha consolidado su posición en el segmento de los SUV compactos con el Qashqai e-Power, una variante híbrida que destaca por un planteamiento técnico diferente y una ejecución centrada en el confort. El modelo japonés se ha ganado esa consideración como uno de los híbridos más equilibrados en tecnología y suavidad de uso gracias a una propuesta que prioriza la experiencia de conducción sobre otros factores más llamativos.

La clave de este enfoque reside en su sistema e-Power, que combina un motor eléctrico encargado de mover el vehículo con un propulsor de gasolina que actúa como generador. Esta configuración permite ofrecer una conducción muy similar a la de un eléctrico puro, con una respuesta inmediata y una ausencia casi total de vibraciones, algo que marca diferencias en el día a día. Lo destacable en este caso es que no requiere enchufe, lo que simplifica su uso sin renunciar a ventajas propias de la electrificación.

PUEDE INTERESARTE El futuro del Nissan Qashqai no está nada claro

Con una potencia de 190 CV, el Qashqai híbrido se sitúa en una posición intermedia dentro del segmento, suficiente para garantizar buenas prestaciones sin comprometer la eficiencia. Sus consumos homologados, en torno a los 4,5 litros cada 100 kilómetros, refuerzan su carácter racional, mientras que la etiqueta ECO amplía sus posibilidades en entornos urbanos con restricciones.

PUEDE INTERESARTE Nissan recupera su mejor todoterreno

El interior responde a esa misma filosofía. La calidad de rodadura se combina con un habitáculo bien insonorizado y una disposición de los elementos que favorece la ergonomía. La capacidad de carga, que supera los 500 litros, y unas dimensiones exteriores contenidas contribuyen a que el modelo mantenga un equilibrio notable entre practicidad y maniobrabilidad.

Tecnología y gama para un enfoque equilibrado

La oferta del Nissan Qashqai e-Power se articula en varios niveles de acabado que permiten adaptar el vehículo a diferentes necesidades sin alterar su esencia. Desde las versiones más accesibles hasta las más completas, el equipamiento tecnológico tiene un peso importante, con sistemas de asistencia a la conducción avanzados, conectividad integrada y soluciones enfocadas al confort.

En este sentido, la digitalización del puesto de conducción y la integración de asistentes refuerzan la sensación de estar ante un modelo actualizado, alineado con las exigencias actuales del mercado. La conducción asistida, la instrumentación digital y los sistemas de infoentretenimiento forman parte de una dotación que se percibe como uno de sus pilares.

Por otro lado, el posicionamiento en precio permite abarcar un espectro amplio dentro del segmento, situándose como una alternativa competitiva frente a otros SUV híbridos. La relación entre lo que ofrece en confort, tecnología y eficiencia y su coste final contribuye a reforzar su atractivo global.

Así, el Nissan Qashqai e-Power no basa su propuesta en cifras espectaculares, sino en un equilibrio muy trabajado. Su planteamiento técnico, unido a una ejecución orientada al confort y a una dotación tecnológica completa, explica por qué se ha convertido en una de las referencias más valoradas dentro de su categoría.