La nueva Ducati, homenaje, es la más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 17:25h.

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En Ducati han querido celebrar por todo lo alto el 25 aniversario de la Ducati S4, un modelo que revolucionó todo en su momento, y que se convirtió en un auténtico éxito. Posteriormente, llegaron la S4 R y la S4 RS, que también tuvieron una gran acogida, así que se puede decir que fue el inicio de algo muy grande. Y, para festejarlo, han querido sacar unos modelos inspirados en esa moto, que evidentemente están actualizados con la nueva tecnología, pero cuentan con una estética muy similar.

Y la base que han utilizado para rendir homenaje a la decoración de la clásica S4 es la Ducati Monster, que salió a la venta el año pasado, y que destaca por su espectacular motor V2, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, con distribución variable y una potencia máxima capaz de alcanzar los 111 CV. Es una versión cuatro kilos más ligera que la anterior, pero ofreciendo la misma potencia, lo que se traduce en mucha más velocidad punta.

Nos gusta todo lo que tiene este modelo, desde sus colores gris y rojo, hasta la forma de la moto por el colín, el depósito de combustible o los detalles del asiento, que crean un aspecto deportivo y elegante a la vez. Los acabados Red e Iceberg White le acaban de dar el remate final que necesitaba, y estamos convencidos de que en Ducati han dado con la tecla, creando una moto muy difícil de mejorar. De hecho, hay mucha gente que asegura que es el modelo más bonito de la historia.

Consigue esta Ducati por poco más de 13.000 euros

Si acabas de quedar convencido para la adquisición de esta Ducati Monster, con decoración inspirada en la clásica S4, lo que tendrás que hacer es pagar 13.390 euros, y esperar a que llegue a los concesionarios, en el mes de abril.