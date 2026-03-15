Más bonita que la Yamaha MT-07 y más barata que la Ducati Monster, esta naked está triunfando

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 05:28h.

Esta Honda CB 650 R es una naked de estética neo-retro que pertenece a la familia Sport Neo Café

Italiana, como la Ducati, pero más rompedora

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Si hablamos de una moto naked que tiene todo lo que te hace falta para destacar y convertirte en el centro de las miradas, entonces es obligatorio mencionar a la Honda CB 650 R. Es una auténtica maravilla, y nos parece más bonita que la Yamaha MT-07 en todos los sentidos, y también considerablemente más económica que la Ducati Monster. Por lo tanto, es una inversión segura y sin riesgo, que merece mucho la pena plantearse.

Esta Honda CB 650 R es una naked de estética neo-retro que pertenece a la familia Sport Neo Café, en la que también se incluyen la CB 1000 R o la CB 300 R. Deslumbra a simple vista por un elaborado diseño de carácter deportivo y vanguardista, con una silueta compacta, y la combinación de colores que tiene proyecta una sensación de exclusividad muy conseguida. Pero pasando a lo más importante, que es el motor, equipa un tetra cilíndrico de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 95 CV a 12.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 63,5 Nm a 8.500 rpm.

El consumo declarado es de unos 5 litros por cada 100 kilómetros, lo que, sumado al depósito de combustible de 15 litros de capacidad, se traduce en una autonomía realista de 300 kilómetros. Y entre sus características, nos queremos detener en el quickshifter, el protector del depósito, los puños calefactables, el asiento mono plaza con moldura de aluminio, la toma de corriente bajo el asiento y muchas más cosas que podrás descubrir cuando la veas de cerca.

Una Honda CB 650 R a precio de regalo

Aunque lo mejor de todo nos parece el irrisorio coste que vas a necesitar desembolsar a cambio de esta Honda CB 650 R, que es de apenas 8.825 euros, una oportunidad de mercado irrepetible.